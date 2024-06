Jan erzählt vom Green Day-Konzert am 10. Juni in Berlin, wo die Band ihre Alben „Dookie“ und „American Idiot“ in voller Länge gespielt hat. Sollte man ganze Alben auf die Bühne bringen? Ist das schön oder eher langweilig? Plus: Er brachte die Bratsche zu The Velvet Underground, verband Klassik mit Punk und Elektronik, und hat nun, mit 82, ein neues Album – John Cale bleibt mit „Poptical Illusion“ geisterhaft-unheimlich. Jan und Maik sind da gespalten. Zudem erinnern die beiden an die diese Woche verstorbene Pop-Ikone Françoise Hardy.