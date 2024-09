Auch wenn der zuversichtliche Titel seiner neuen Platte etwas anderes vermuten lässt, John Cale ist immer noch wütend. Über die mutwillige Zerstörung, die unkontrollierte Kapitalisten und reuelose Betrüger über die Wunder dieser Welt und die Güte der Menschen gebracht haben.

Im März 2025 wird der Musiker auch wieder live in Deutschland zu sehen sein (nachdem er zuletzt einige Gigs verschieben musste). Gleich acht Konzerte wird das ehemalige Mitglied von The Velvet Underground spielen. Vorgestellt werden natürlich die Songs seiner neuen LP „POPtical Illusion“. Das ist innerhalb von nur einem Jahr nach „Mercy“ bereits das zweite Album Cales.

Produziert von John Cale und seiner langjährigen künstlerischen Partnerin Nita Scott in seinem Studio in Los Angeles, ist „POPtical Illusion“ der Versuch, sich in Richtung Zukunft zu lehnen, ohne sich vor den Problemen der heutigen Zeit zu verschließen.

Der exklusive Presale für die von ROLLING STONE präsentierten Konzerte von John Cale hat am Mittwoch (11. September) begonnen (Eventim.de). Der offizielle Vorverkauf startet am Donnerstag (12. September).

John Cale auf Tour 2025 – Termine

06.03.2025 Karlsruhe, Tollhaus

07.03.2025 München, Alte Kongresshalle

09.03.2025 Stuttgart, Theaterhaus

12.03.2025 Schwabach (b. Nürnberg), Marktgrafenhalle

13.03.2025 Leipzig, Haus Auensee

14.03.2025 Berlin, Columbiahalle

16.03.2025 Hamburg, Laeiszhalle

18.03.2025 Köln, Carlswerk Victoria

John Cale, geboren 1942 in Wales, ist als einflussreicher Musiker und Produzent auch nach seiner Zeit The Velvet Underground ein Chamäleon geblieben. Seine jüngere Alben zeigen eine beeindruckende stilistische Bandbreite. Er verbindet Elemente aus Klassik, Avantgarde, Rock und Elektronik zu einem einzigartigen Klangkosmos. Das zieht auch andere, jüngere Musiker:innen an. „Mercy“ entstand unter Mitwirkung von Weyes Blood und Animal Collective. Trotz seines fortgeschrittenen Alters bleibt Cale musikalisch innovativ. Seine neueren Alben klingen modern und experimentierfreudig, ohne dabei nostalgisch oder sentimental zu wirken.