ROLLING STONE im August – Titelthema: 70 Jahre Pop

Themen der August-Ausgabe

70 Jahre Pop

1954 begann mit „Rock Around The Clock“ von Bill Haley & The Comets der Siegeszug des Rock’n’Roll und Elvis Presley veröfentlichte seine erste Single. Es war das Jahr, in dem die Pop-Zeitrechnung begann. Wir erzählen die Geschichte anhand von sieben Ikonen – u. a. mit Madonna, Tupac und dem iPod

Von Jan Jekal, Maik Brüggemeyer, Birgit Fuß, Sassan Niasseri, Jürgen Ziemer, Tobi Müller & Alena Struzh

Fontaines D.C.

Die derzeit beste Band Irlands zeichnet auf ihrem neuen Album ein düsteres Bild unserer Gegenwart, verliert aber keine Zeit mit Jammern

Von Max Gösche

Jeff Buckley

Vor 30 Jahren erschien Jeff Buckleys erstes und einziges Studioalbum „Grace“. Eine Würdigung

Von Ina Simone Mautz & Ilgen-Nur

Kamala Harris

Im November wird in den USA gewählt. Im ROLLING STONE spricht die Vizepräsidentin über Abtreibungsrechte und Homosexuellen-Diskriminierung, den Gazakrieg, Trump und gefährdete Demokratie

Von Alex Morris

Glass Animals

Nachdem er mit dem Hit „Heat Waves“ Rekorde gebrochen hat, durchforstet Dave Bayley die existenziellen Trümmer seiner Existenz

Von Will Richards

Die andere Gen Z

Die Generation der Nachwendekinder ist angesichts der rechten Instrumentalisierung von Ost-Identität zerrissen – zwischen Herkunftsscham und dem Drang, ein positiveres Bild des eigenen Ursprungs zu finden

Von Aron Boks

The Mix

Sabrina Carpenter

Der Amerikanerin ist es mit ihrem Pop-Appeal gelungen, „Espresso“ in unserem kollektiven Gehirn zu verankern. Sie hat noch mehr auf Lager

Von Waiss Aramesh

Die Mausis

Stella Sommer und Max Gruber haben als Die Mausis ein Album voll putzig-berückender Country- und Folk-Pop-Lieder aufgenommen

Von Max Gösche

Personal Trainer

Willem Smit möchte sich mit seiner Band auf nichts festlegen – und kreiert so eine spannende Melange der Stile

Von Jörn Schlüter

Q&A: John Cale

Der Songschreiber über neue Musik, den Humor von Andy Warhol, die Arbeit mit schwierigen Menschen und seine Liebe zum HipHop

Von Kory Grow

Kitty Liv

Mit ihrem wunderbaren ersten Soloalbum emanzipiert sich Kitty Liv von ihrer famosen Geschwisterband

Von Marc Vetter

HISTORY: „Natural Born Killers“

Vor 30 Jahren kam Oliver Stones berüchtigtster Film ins Kino. Ein junger Auteur namens Quentin Tarantino schrieb die Vorlage

Von Sassan Niasseri

PLUS

Ray LaMontagne, Laufey, American Aquarium und einige mehr

Reviews

MUSIK

Neues von Beabadoobee und 73 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: Queen

Sassan Niasseri über das Werk der größten Opera-Rock-Band aller Zeiten

FILM, SERIEN & LITERATUR

„Zwei zu Eins“ und 11 weitere Rezensionen

Playlist: New Noises im August

Tom Liwa mit neuem Wunderwerk, Joe Ely mit bewährten Stärken und zwei fabelhafte Songschreiberinnen

1. Tom Liwa „Jack & Neil“

Dieses von Flöten und Akustikgitarren gesteigerte Folk-Rock-Mysterium ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Liwa auf seinem neuen Doppelalbum entfaltet.

2. Susan O’Neill „Drive“

In Bono hat die irische Songschreiberin bereits einen prominenten Fan. Weitere dürften folgen. O’Neills brüchiges Timbre fügt sich perfekt in ihre gospeligen Folk-Pop-Stücke.

3. Joe Ely „Driven To Drive“

Mit Ende siebzig bietet der Texaner seine Songs zwischen Alternative Country und Roots Rock noch immer so eindringlich und spielfreudig dar wie auf seinem Frühwerk.

4. American Aquarium „Crier“

Die Band aus North Carolina rüstet ihre Americana mit einer guten Portion Heartland Rock nach – und schließt zu The Gaslight Anthem auf.

5. Ray LaMontagne „Step Into Your Power“

In klassischem Sixties-Sound legt der US-Songschreiber seine wie immer wundervoll souligen Folk-Hymnen an.

6. Personal Trainer „Round“

Im Titelsong ihres zweiten Albums belebt die niederländische Band den Indie-Rock der Neunziger mit Witz und catchy Hooklines wieder.

7. Elles Bailey „Silhouette In A Sunset“

Beseelte Ballade der aus Bristol stammenden Sängerin, die mühelos Blues-, Countryund Rock-Einflüsse vermischt