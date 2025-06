Endlich kommt das Pop-Jahr 2025 in Fahrt! Heute erscheinen die beiden bisher besten Alben des Jahres, beide aus England: Pulps Comeback-Album „More“ und das neue Album der Rapperin Little Simz, „Lotus“. Jarvis Cocker singt von der Liebe und von Kühlschränken, vom Verstreichen der Zeit und seinem Geschlechtsteil; Little Simz rappt von der Liebe und vom Betrug, von der Familie und dem Blühen im Morast. Fantastisch!