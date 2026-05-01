Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

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Wir leben „In Times of Dragons“, findet Tori Amos (und wir widersprechen nicht!). Die legendäre Sängerin erzählt auf ihrem neuen Album die Geschichte einer Frau, die ausbricht, die ihren MAGA-Mann verlässt und durch ein mythisches Amerika reist. Ist ihr episches Album zu viel des Guten? Birgit und Jan diskutieren. Plus: „Michael“, das Biopic über Michael Jackson, hat einen sensationellen Kinostart hingelegt. Ist Michael Jacksons Image damit rehabilitiert?