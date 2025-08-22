Podcast Player

Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

Mit Liedern aus dem Great American Songbook wurde sie auf TikTok berühmt; längst ist Laufey auch mit Originalen ein Star. Die 26-jährige Isländerin bewegt sich in der Tradition von Cole Porter und Ella Fitzgerald und macht bezaubernde Musik mit modernen Texten. Ist ihr drittes Album „A Matter of Time“ ein wenig zu lieblich? Birgit und Jan sind sich nicht ganz einig. Plus: Sie sprechen über das große Benefiz-Konzert „Together for Palestine“, das Brian Eno nächsten Monat in London organisiert, und U2s Statement zu dem Grauen in Gaza.