Nach der Aufnahme des Podcasts hat uns die Nachricht vom Tod Marianne Faithfulls erreicht. Maik Brüggemeyer erinnert in einer Sprachnachricht an die große Sängerin und würdigt auch ihr späteres Werk.

Darum geht’s in der Folge: Vom Kopf in den Club und zurück – das neue Album von FKA twigs könnte man abstrakte Tanzmusik nennen. „EUSEXUA“ handelt von der Befreiung und der Versprechung des Dancefloors und ist doch so spooky, dass Maik an Scott Walker denken muss. Apropos „spooky“: Maik und Jan erinnern an David Lynch und sprechen über dessen einzigartige Albtraumwelten. Und Maik hält eine Lobrede auf Garth Hudson, mit dem nun das letzte Mitglied von The Band gestorben ist.