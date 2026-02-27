Mitski & Bill Callahan – heute erscheinen die bisher besten Alben 2026!

Plus: Neue Alben von Gorillaz und den Wave Pictures!

von 
Bill Callahan 2026 Foto: Bill McCullough. All rights reserved.

Der größte VÖ-Tag des Jahres bisher! Gleich zwei Meisterwerke erscheinen heute: die neuen Alben von Mitski –„Nothing’s About to Happen to Me“ – und Bill Callahan – „My Days of 58“. Beide zeigen sich wieder einmal als Genies des amerikanischen Songwritings; Mitski im theatralischen Country-Pop mit elektrischen Ausbrüchen, und der alte Held Callahan in lakonischen, poetischen Folksongs. Maik und Jan sind ganz begeistert und überschlagen sich mit Lob. Und: Sie sprechen über zwei weitere Alben, die an diesem irren Tag herauskommen – die neuen Platten der Gorillaz und der Wave Pictures.

