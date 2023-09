Rolling Stone Weekly: Ist das neue Album von Mitski das beste des Jahres?

Ist das die beste Platte des Jahres? Definitiv ist sie ein ernsthafter Kandidat: „The Land Is Inhospitable and So Are We“ heißt das neue Album von Mitski, der amerikanischen Indie-Musikerin, die sich hier als Sad-Country-Queen neu erfindet. Jan und Maik sind begeistert und erklären, was dieses Album so besonders macht. Aber damit der traurigen Musik nicht genug: Auch die Sad Dads von The National haben, ganz überraschend, ein neues Album gedroppt. Hier allerdings herrscht weniger Einigkeit. Wer ist Pro, wer ist Contra? Und warum taugen Midlife-Krisen nicht zur Popmusik? Erfahrt es in der neuen Folge von Rolling Stone Weekly.