Podcast Player

Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

Live auf der Bühne, in Tourbussen und Hotelzimmern hat Jackson Browne seinen Klassiker „Running On Empty“ aufgenommen. Ein Konzeptalbum über das Leben on the road; ein wahres Soft-Rock-Meisterwerk, das Birgit und Jan mit einem Song-Ranking ausführlich besprechen. Plus: Völlig überraschend haben U2 die EP „Days of Ash“ veröffentlicht; ein politisches, rockiges Statement. Überzeugt das? Und: Auch Lana Del Rey ist zurück – mit einer abgründigen, unheimlichen Ode ans Trad-Wife-Leben.