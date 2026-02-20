„Running On Empty“ von Jackson Browne: Wir ranken alle Songs!

Plus: U2 überraschen mit „Days of Ash“ – Lohnt sich die EP?

von 
Jackson Browne ist einer der besten Songwriter aller Zeiten

Jackson Browne performing on stage at Apollo Theatre, Manchester UK 12 April 1976. (Photo by Ian Dickson/Redferns)  |  Jackson Browne ist einer der besten Songwriter aller Zeiten Foto: Redferns. Ian Dickson. All rights reserved.

Live auf der Bühne, in Tourbussen und Hotelzimmern hat Jackson Browne seinen Klassiker „Running On Empty“ aufgenommen. Ein Konzeptalbum über das Leben on the road; ein wahres Soft-Rock-Meisterwerk, das Birgit und Jan mit einem Song-Ranking ausführlich besprechen. Plus: Völlig überraschend haben U2 die EP „Days of Ash“ veröffentlicht; ein politisches, rockiges Statement. Überzeugt das? Und: Auch Lana Del Rey ist zurück – mit einer abgründigen, unheimlichen Ode ans Trad-Wife-Leben.

Jan Jekal schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

