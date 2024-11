Der Tod hängt über diesem Album. „And Nothing Is Forever“, „I Can Never Say Goodbye“, „Endsong“. The Cure sind zurück, nach sechzehn Jahren, und ihre Songs sind so dunkel und schwermütig wie vielleicht noch nie. Aber sie besitzen auch eine besondere Wärme, eine romantische Schönheit. Ihr merkt es: Wir sind begeistert von „Songs Of A Lost World“ und widmen uns jedem der acht neuen Songs – und geben einen Ausblick, wie es mit Robert Smith & Co. weitergehen könnte.