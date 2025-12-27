Im Jahr 2019 kehrt Perry Bamonte zu The Cure zurück, um bei der Einführung in die Rock and Roll Hall of Fame dabei zu sein. Verdient hatte sich das Bamonte allemal. Von 1990 bis 2005, also auch in ihrer kommerziell erfolgreichsten Phase mit dem „Wish“-Album von 1992, war er Mitglied der Band, war als Keyboarder, Gitarrist und Bassist vielfältig einsetzbar.

Fehlende Credits auf „Songs of a Lost World“

Ab 2022 ging Bamonte mit The Cure auch wieder auf Konzertreise, schloss sich der „Shows of a Lost World“-Welttournee an. Bamonte machte Cure damit erstmals zum Sextett, mit wahlweise drei Gitarristen (ihm, Robert Smith und Reeves Gabrels) oder zwei Keyboardern (er und Roger O’Donnell).

Als Beteiligter des Cure-Comeback-Albums „Songs of a Lost World“ allerdings wird er nicht gelistet, obwohl das Album 2024 erschien, also in seiner aktiven Zeit bei Robert Smith und Kollegen. In den Song-Credits stehen Smith, Gabrels, O’Donnell, Jason Cooper und Simon Gallup.

Als offizielle Begründung für das Fehlen Perry Bamontes bei den Aufnahmen wird angegeben, dass die acht neuen Stücke bereits vor seiner Bühnen-Rückkehr 2022 entstanden seien. Eine seltsame Begründung. Zwar sind etliche der Songs schon etwas älter als 2022 („Alone“, „I Can Never Say Goodbye“), allerdings hat mindestens Robert Smith bis ein Jahr vor Veröffentlichung an der Platte gearbeitet.

Roger O’Donnell und Simon Gallup sagten sinngemäß, dass Smith bei den Live-Performances der neuen Stücke immer wieder auf Ideen gekommen war, die er in den Studioversionen von „Songs of a Lost World“ einbauen wollte. Perry Bamonte hätte also durchaus noch mit ihm ins Studio gehen können – sofern er es denn gewollt hätte.

PR-Desaster zu Weihnachten 2024

Die PR-Abteilung von The Cure ist dabei nicht ganz sattelfest. Geworben für „Songs of a Lost World“ wie auch für die Tournee 2026 wird schon seit langem mit einem offiziellen Pressefoto, das The Cure nur als Quintett zeigt (ohne Bamonte).

Dafür tobte Robert Smith berechtigterweise zu Heiligabend 2024, weil die Promo-Abteilung eine digitale Cure-Weihnachtskarte verschickte, deren Bühnenfoto links und rechts abgeschnitten war. Perry Bamonte und Roger O’Donnell fehlten darauf. „Wir sind ein Sextett“, wütete Smith.