Erst Tour-News, und jetzt stehen 13 neue Cure-Songs plus Konzertfilm bereit

Während es 16 Jahre dauerte, bis The Cure vor der Veröffentlichung von „Songs of a Lost World“ im Jahr 2024 ein neues Album herausbrachten, müssen die Fans diesmal wohl nicht annähernd so lange auf das nächste Studioalbum von Robert Smith und Co. warten.

Die offizielle Website der Band hat in den vergangenen Wochen ihren umfangreichen Biografie-Bereich aktualisiert. Dabei fiel den Fans ein besonders bemerkenswerter Satz auf, der der Karrierebeschreibung hinzugefügt wurde: „Im März 2025 kehrte die Band in die Rockfield Studios zurück, um 13 weitere Songs für ein Folgealbum aufzunehmen.“

Darüber hinaus wurde in der Biografie erwähnt, dass Smith auch „ins Studio zurückkehrte, um bei der Überarbeitung und dem Remix des Films ‚The Show of a Lost World‘ mitzuwirken …“. Dabei dürfte es sich um den in Arbeit befindlichen Konzertfilm einer Aufführung im November 2024 im Londoner Troxy handeln, bei der The Cure „Songs of a Lost World“ in seiner Gesamtheit sowie andere Klassiker der Band spielten.

The Cure: Zwei weitere Alben in der Pipeline

Smith hatte bereits angedeutet, dass die Pause zwischen „Songs of a Lost World“ und dem nächsten Projekt der Band deutlich kürzer ausfallen werde als die zwischen „4:13 Dream“ aus dem Jahr 2008 und ihrem jüngsten Album. Die Gruppe habe in den vergangenen Jahren Material für drei LPs aufgenommen.

„Das ist zwar etwas sprunghaft, aber wir haben 2019 etwa 25 oder 26 Songs aufgenommen. Wir haben 2019 drei Alben aufgenommen; das war schon immer das Problem. Ich habe versucht, drei Alben fertigzustellen“, sagte Smith in einem Interview einen Monat vor der Veröffentlichung von „Songs of a Lost World“.

„Dieses Mal wird es klappen. Nachdem wir dieses Album fertiggestellt haben, ist auch das zweite praktisch fertig. Das dritte ist etwas schwieriger, denn, nun ja, wenn wir so weit kommen … Wenn wir über das dritte Album sprechen, verstehen Sie, was ich meine? Ich kann einfach nicht anders.“

Unveröffentlichte Songs und Tour-Vorschau

Bei den Shows der „Lost World Tour“, die dem Album von 2024 vorausging, präsentierte The Cure bereits mehrere Songs live, die schließlich auf der LP landeten. Stücke wie „Another Happy Birthday“, die die Band ebenfalls während der Tournee spielte, sind hingegen nach wie vor unveröffentlicht und dürften auf dem nächsten oder übernächsten Album erscheinen.

Obwohl bislang weder ein Veröffentlichungsdatum noch weitere Details bekannt sind, ist davon auszugehen, dass die Gerüchte um das neue Album vor den Headliner-Auftritten von The Cure beim Primavera und Isle of Wight im kommenden Jahr weiter zunehmen werden. Im Juli kommen Robert Smith und Band für drei Konzerte – ROLLING STONE präsentiert.