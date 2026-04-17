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Endlich ist es soweit! Kaum ein Wunsch hat uns häufiger erreicht, und nun ist die Zeit gekommen: Maik und Jan ranken zum ersten Mal in der „Weekly“-Geschichte die Songs eines Albums der Rolling Stones! Sie haben sich für „Sticky Fingers“ entschieden, den Klassiker aus dem Jahr 1971.

Die Sixties sind hier absolut vorbei – die Manson-Morde, die Tode von Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison und Janis Joplin und der gewaltsame Tod von Meredith Hunter vor den Augen der Rolling Stones beim Konzert im kalifornischen Altamont haben der Hippiezeit jegliche Unschuld genommen. Die zehn Songs auf „Sticky Fingers“ sind dämonisch und düster, groovy und mitreißend, elegisch und hoffnungsvoll.

Welcher Song des Albums wird es bei unserem „Weekly“-Ranking auf den ersten Platz schaffen? Die Skandal-Single „Brown Sugar“? „Wild Horses“? „Can’t You Hear Me Knocking“? Oder gar „Bitch“? Es ging jedenfalls hoch her im „Weekly“-Studio. Da lag weit mehr als eine „Moonlight Mile“ zwischen den ästhetischen Vorlieben von „Hackney Diamonds“-Ultra Jan und „Between The Buttons“-Fan Maik. Sie haben lange mit sich gerungen. Wie wird das definitive Song-Ranking nun aussehen? Ihr werdet überrascht sein.