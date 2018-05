Die Rolling Stones haben für die aktuellen Konzerte ihrer „No Filter“-Tour in ihrem Heimatland eine fantastische Support-Besetzung zusammengestellt. Während am vergangenen Dienstag in London noch Liam Gallagher für die Stones eröffnete (und backstage eine echte Familienüberraschung erlebte), durften am Freitag (25. Mai) Florence + The Machine ran.

Weiterlesen Die besten Gitarristen aller Zeiten: Keith Richards Er spielt Akkorde, die singen. Und das ist das Geheimnis der großen Gitarrenmomente auf Stones-Platten: Keith Richards findet ein Tuning, das es ihm erlaubt, seine Gefühle auszudrücken, ohne sich mit technischen Aspekten abzugeben. Florence Welch, die Sängerin der Band, hatte schon einmal mit den Rolling Stones gespielt. Im November 2012 sang sie gemeinsam mit Mick Jagger „Gimme Shelter“ in der Londoner O2 Arena. Nun hat sie es wieder getan und während ihres Konzerts im Londoner Stadion „Wild Horses“ ein leidenschaftliches Duett mit dem Frontmann der Rolling Stones angestimmt.

Eine intime Performance: Florence Welch und Mick Jagger fassten sich an den Händen, schauten sich tief in die Augen, während sie spielten und ernteten dafür vom Publikum reichlich Applaus.

Video: Florence Welch singt mit den Rolling Stones „Wild Horses“

https://www.youtube.com/watch?v=HudLcxBFFMk Video can’t be loaded: Rolling Stones Wild Horses May 25 2018 London Stadium Duet With Florence (https://www.youtube.com/watch?v=HudLcxBFFMk)

Zuletzt wurde auch bekannt, mit welchen Ritualen sich die Rolling Stones auf ihre Konzerte einstimmen. Dass Mick Jagger schon bei den Proben zur „No Filter“-Tour wie irre tanzte, haben wir unlängst wieder in einem Video gesehen. Aber was machen er, Keith Richards und Charlie Watts in den wichtigen Minuten vor Beginn ihrer Konzerte?

Zwei der Stones verrieten ihre Rituale vor Showbeginn. Im Gespräch mit „AP“ sagte Jagger: „Backstage geht es mir ums Entspannen. Mein Gefühl geht in Richtung ‚Ahh!‘. Dann sollen bitte alle für eine Minute raus aus dem Raum. Ich komme dann runter und singe.“

