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Mit ihrem zehnten Album kehren Muse zum bombastischen Space-Rock ihrer Hochzeit zurück und zeigen sich dabei unverändert eklektisch. Lateinische Chorgesänge stehen neben French-House-Brechern stehen neben Metal-Riffs. Frontmann Matt Bellamy arbeitet sich diesmal nicht (nur) an Science-Fiction-Szenarien ab, sondern schreibt über die Trennung von seiner Frau. Ist das gut? Birgit und Jan diskutieren. Plus: Sie sprechen über die neue Single von Phoebe Bridgers, weisen auf das neue Madonna-Album hin & sprechen über die skandalösen Machenschaften von KI-Musik-Firmen.