Madonna: Ihr Biopic scheiterte nach „Zerwürfnis“ mit Universal Pictures am Budget

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Madonna hat enthüllt, dass ein „Zerwürfnis“ mit Universal Pictures über das Budget für ihr vielbeachtetes Biopic dazu geführt hat, dass das Projekt auf Eis gelegt wurde.

In einem Gespräch mit dem Magazin „Interview“ erzählte Madonna, dass sie mehrere Jahre damit verbrachte, das Projekt zu entwickeln, das Drehbuch zu schreiben und mit den Produzenten bei Universal an allem zu arbeiten – von der Budgetplanung bis zur Besetzung. Doch dann, so sagte sie, „kam es zu einem Zerwürfnis zwischen mir und Universal in Sachen Budget.“

Wie die Popikone unmissverständlich formulierte: „Ich hatte ein außerordentliches Leben. Ich hatte ein riesiges Leben – also brauchte ich ein großes Budget. Verstehen Sie, was ich meine?“ Sie behauptete sogar, das Studio habe „das einfach nicht begreifen können.“

Idee Serbien, abgelehnt

Madonna erklärte, sie habe nach Möglichkeiten gesucht, die Kosten zu senken – darunter ein Vorschlag, die Produktion nach Serbien zu verlegen. Doch Universal Pictures sei davon nicht begeistert gewesen. „Vielleicht haben sie mir einfach nicht geglaubt“, sagte sie. „Eine ihrer ersten Reaktionen war: ‚Wir glauben nicht, dass Sie länger als vier Tage in Serbien bleiben würden.‘ Und ich sagte: ‚Haben Sie das Drehbuch gelesen?‘ Mein ganzes Leben war Überleben. Ich fahre nicht dorthin in den Urlaub.“ (Ein Sprecher von Universal Pictures antwortete auf eine Anfrage zunächst nicht.)

Das Madonna-Biopic war 2020 angekündigt worden, mit der Sängerin als Co-Autorin und Regisseurin. Zu verschiedenen Zeitpunkten arbeitete Madonna am Drehbuch mit Oscar-Preisträgerin Diablo Cody und Drehbuchautorin Erin Cressida zusammen. Das Projekt fand sogar seine Hauptdarstellerin: Julia Garner aus „Ozark“, die Berichten zufolge während des Casting-Prozesses ein regelrechtes Popstar-„Boot Camp“ absolvierte.

Trotz all dieser Arbeit und der Tatsache, dass Musik-Biopics nach wie vor ein sicheres Geschäft sind, kam der Film nie zustande – und eine Erklärung für das Scheitern wurde nie geliefert. 2025 schien das Projekt als Netflix-Serie neu aufzuleben, doch Madonna deutete an, dass auch dieser Weg ins Nichts geführt habe.

Kein passender Showrunner

In dem neuen Interview merkte sie an, dass sie das für das Biopic geschriebene Drehbuch nicht verwenden könne, ohne es „zu einem Wucherpreis von [Universal] zurückzukaufen.“ Hinzu kam, dass eine Miniserie einen völlig anderen kreativen Ansatz erfordert als ein Kinofilm.

„Man muss viele Autoren treffen und den richtigen Showrunner finden, und ich konnte keinen finden“, sagte Madonna. „Das zog sich weitere acht oder neun Monate hin. Ich dachte: ‚Gut, dass ich noch einen anderen Job habe, denn ich muss arbeiten, ich muss erschaffen. Ich muss das tun, wofür ich auf diese Welt gekommen bin.’“

Dennoch lebt das Madonna-Biopic auf andere Weise weiter. Garner trat kürzlich in dem Kurzfilm auf, den Madonna als Begleitung zu ihrem kommenden Album „Confessions 2“ produziert hat. (Der Film ist bereits verfügbar, das Album erscheint am 3. Juli.) Und sowohl Madonna als auch Garner sollen in der zweiten Staffel von „The Studio“ zu sehen sein – mit einem Handlungsstrang, der auf dem tatsächlichen Scheitern der Filmproduktion basiert.