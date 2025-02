Diese Woche widmen wir uns vollständig einer der wichtigsten Bands Deutschlands: Tocotronic veröffentlichen ihr 14. Album „Golden Years“, und das nehmen wir zum Anlass, nicht nur diese Platte zu besprechen, sondern tief in das gesamte Werk einzusteigen. Aus dreißig Jahren Tocotronic haben wir unsere zehn liebsten Songs gewählt. Let There Be Rock!