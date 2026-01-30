Tocotronic auf „Golden Years Open Airs“-Tour 2026

ESC kommt auf Tour – gleich zwei Deutschland-Events dabei

Jan Müller von Tocotronic: „Die Debatte um ein AfD-Verbot wird zu zögerlich geführt“

Nach „Golden Years“, ihrem inzwischen 14. Studioalbum, begeisterten Tocotronic im vergangenen Jahr mit einer eigenen Tour und mehreren Festivalauftritten (unter anderem bei bei Rock am Ring und Rock im Park). Nun gibt es Live-Nachschub.

Die Band um Sänger Dirk von Lowtzow wird in diesem Jahr acht zusätzliche Konzerte in Deutschland und Österreich spielen, alle davon sind Open-Air-Auftritte und werden präsentiert von ROLLING STONE.

In einer Mitteilung der Band heißt es: „Weil unsere ausverkaufte Tour zu Golden Years wirklich die allerschönste war, haben wir uns entschlossen, nochmal nachzulegen. Wir wollen euch unbedingt wiedersehen – nicht nur als Klick auf Spotify. Kommt bitte alle! Wir freuen uns auf euch.“

Die „Golden Years Open Airs“-Tour 2026 führt Tocotronic im Juli, August und September unter anderem zum Immenstädter Sommer und zum Waschhaus Open Air.

Tocotronic live 2026: Termine

03.07. Immenstadt, Immenstädter Sommer

04.07. Karlsruhe, Zeltival

13.08. Schwerin, Schloss

14.08. Bad Zwischenahn, Park der Gärten

26.08. A-Linz, Frischlift Open Air

27.08. A-Wien, Arena Open Air

28.08. Dresden, Tante Ju Open Air

04.09. Potsdam, Waschhaus Open Air

Tickets gibt es für 47-57 Euro bei Eventim oder im Tocotronic-Shop