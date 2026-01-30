Tocotronic auf „Golden Years Open Airs“-Tour 2026
Tocotronic spielen im Juli, August und September zahlreiche Konzerte an der frischen Luft – präsentiert von ROLLING STONE.
Nach „Golden Years“, ihrem inzwischen 14. Studioalbum, begeisterten Tocotronic im vergangenen Jahr mit einer eigenen Tour und mehreren Festivalauftritten (unter anderem bei bei Rock am Ring und Rock im Park). Nun gibt es Live-Nachschub.
Die Band um Sänger Dirk von Lowtzow wird in diesem Jahr acht zusätzliche Konzerte in Deutschland und Österreich spielen, alle davon sind Open-Air-Auftritte und werden präsentiert von ROLLING STONE.
In einer Mitteilung der Band heißt es: „Weil unsere ausverkaufte Tour zu Golden Years wirklich die allerschönste war, haben wir uns entschlossen, nochmal nachzulegen. Wir wollen euch unbedingt wiedersehen – nicht nur als Klick auf Spotify. Kommt bitte alle! Wir freuen uns auf euch.“
Die „Golden Years Open Airs“-Tour 2026 führt Tocotronic im Juli, August und September unter anderem zum Immenstädter Sommer und zum Waschhaus Open Air.
Tocotronic live 2026: Termine
- 03.07. Immenstadt, Immenstädter Sommer
- 04.07. Karlsruhe, Zeltival
- 13.08. Schwerin, Schloss
- 14.08. Bad Zwischenahn, Park der Gärten
- 26.08. A-Linz, Frischlift Open Air
- 27.08. A-Wien, Arena Open Air
- 28.08. Dresden, Tante Ju Open Air
- 04.09. Potsdam, Waschhaus Open Air
Tickets gibt es für 47-57 Euro bei Eventim oder im Tocotronic-Shop