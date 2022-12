Aus Solidarität zur LGBTQIA*-Community: Mel C sagt Auftritt in Polen ab

Mel C hat am Montag (26. Dezember) über Social Media bekannt gegeben, dass sie ihr Silvesterkonzert im polnischen Zakopane aufgrund politischer Ereignisse nicht absolvieren wird. Schon seit mehreren Jahren setzt sich die ehemalige Spice-Girls-Sängerin für die gesellschaftliche Gleichberechtigung der LGBTQIA*-Szene ein. Erst vergangenes Jahr wurde sie für ihr Engagement im Rahmen der „British LGBT Awards“ mit dem „Celebrity Ally“-Award ausgezeichnet (letztes Jahr hat die Musikerin mit den Spice Girls außerdem das 25-jährige Jubiläum gefeiert). Ihr Auftritt in Zakopane wäre auch im polnischen Fernsehen übertragen worden.

Empfehlung der Redaktion Sporty Spice Mel C: Sexueller Missbrauch vor dem allerersten Auftritt der legendären UK-Girlband

Mel C: Konzertabsage als ein Akt der Unterstützung

Zu ihrer Entscheidung postete Mel C auf Twitter: „Angesichts einiger Probleme, auf die ich aufmerksam gemacht wurde, und die nicht zu den Gruppen, die ich unterstütze, passen, kann ich leider nicht wie geplant zu Silvester in Polen auftreten.“ Auf konkrete politische Entscheidungen geht sie dabei nicht ein. Es lässt sich allerdings mutmaßen, dass die Musikerin sich auf eine der führenden Parteien Polens, die „Prawo i Sprawiedliwość“ (PiS), bezieht. Die Gruppierung ist für ihre nationalistisch-konservativen Werte sowie LGBTQIA*-Feindlichkeit bekannt.

Zwar ist Homosexualität seit 1932 in Polen legal, aber die gleichgeschlechtliche Ehe wird nicht anerkannt, ebenso wenig wie das Adaptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare, und wer in Polen seine Geschlechtszugehörigkeit offiziell ändern will, muss sich auch einer Operation unterziehen.

Die Reaktionen der Fans

Der Großteil ihrer Fans formuliert über Social Media Lob, darunter auch der homosexuelle Journalist Owen Jones, der Mel C als „Heldin“ bezeichnet:

Hero x — Owen Jones (@OwenJones84) December 26, 2022

Einige, vorrangig polnische User*innen werfen Melanie Chisholm, so ihr bürgerlicher Name, Doppelmoral vor und erinnern an ihren Russland-Auftritt kurz nach der Annexion der Krim:

By turning your back on the country that helps Ukraine, you lost the chance to wash away your total disgrace, which was the performance in Russia after the annexation of Crimea.https://t.co/YOjpu3yJgV — BLACK (@BlackMcSnow) December 26, 2022

Ein anderer User fragt sich, inwiefern die Absage der Musikerin der LGBTQIA*-Gemeinschaft helfe, da sie ja auch viele Fans habe, die nicht zur LGBTQIA*-Gemeinschaft zählen, dieser jedoch tolerant gegenüberstünden: „Das ist aber nicht fair gegenüber den nicht-homophoben Pol*innen, die für Gleichberechtigung kämpfen. Warum gehst du nicht hin und hilfst ihnen?“

Not fair on the non-homophobic Polish people fighting for equality though. Why not go and help them? — BenHarries (@BenHarries) December 26, 2022

2021 ist die Deluxe Edition ihrer achten Studio-Platte „Melanie C“ (2020) erschienen: