Disney+ hat bekanntgegeben, wann „Avatar 2: The Way Of Water“ in sein Filmangebot aufgenommen wird. Ab 07. Juni gibt es die Fortsetzung des erfolgreichsten Kinofilms aller Zeiten im Stream zu sehen. Das Effektspektakel wurde von 20th Century Fox produziert, das zu Disney gehört.

Anders als bei anderen Filmen des Hauses – wozu bekanntermaßen auch die Marvel-Blockbuster gehören – hat sich Disney+ für den zweiten Teil der auf noch weitere Episoden angelegten „Avatar“-Reihe etwas mehr Zeit genommen. Für viele Filme galt zuletzt ein Veröffentlichungsfenster von drei Monaten zum Kinostart. „Avatar 2: The Way Of Water“ wird dann allerdings sechs Monate auf der großen Leinwand zu sehen gewesen sein, bevor er auch auf dem heimischen Sofa angeschaut werden kann.

Das hat den simplen Grund, dass der Film nach wie vor in Kinos gezeigt wird und für den Disney-Konzern natürlich auch sehr kostenintensiv in der Herstellung war. Einen kleinen Boost dürfte es für die Streaming-Premiere des Fantasy-Hits schon deshalb geben, weil bisher auch noch nicht feststeht, wann „Avatar 2“ auf DVD und Blu-ray erscheinen wird.

Mit bislang 2,3 Milliarden Dollar Umsatz ist der neue Cameron-Film der dritterfolgreichste in der Geschichte des Kinos, geschlagen nur von „Avengers: Endgame“ (Platz zwei) und natürlich „Avatar“. Direkt hinter „Avatar 2“ folgt noch ein Cameron-Knaller: „Titanic“. Auch in Deutschland war der Film ein Hit.

Der Erfolg von „Way Of Water“ dürfte den Plänen des Regisseurs, sein Erzähluniversum noch deutlich auszubauen, stützen. Der dritte Teil ist zu großen Teilen bereits abgedreht und kommt am 18. Dezember 2024 in die Kinos. Teil vier und fünf sind bisher nur in der Planungsphase, dürften aber nun dank der starken Besucherzahlen bald in die Entwicklung gehen. Geplant sind Leinwandstarts für den 16. Dezember 2016 und den 20. Dezember 2028.

Und so ließe sich wohl ohne falsche Bescheidenheit mit Blick auf das Popcorn-Kino von einem „Avatar“-Jahrzehnt sprechen.