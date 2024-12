„Vaiana 2“ mit Rekord zum Filmstart

Der zweite Teil des Abenteuerfilms läuft gerade mal seit dem 28. November in den deutschen Kinos. Doch schon jetzt lockte Vaianas Reise knapp eine Millionen Zuschauer:innen vor die große Leinwand.

Der stärkste Filmstart in 2024

Der Disney-Streifen spielte in Deutschland in dieser kurzen Zeit bereits 9,6 Millionen Euro ein. Schon 961.501 Menschen haben sich dafür eine Eintrittskarte besorgt. Somit knackt „Vaiana 2“ die Rangliste der stärksten Filmstarts hierzulande im Jahr 2024. Zuvor erreichte das auch ein weiterer Animationsfilm aus der Disney-Familie: „Alles steht Kopf 2“. Für die Pixar-Produktion kamen 739.457 Zuschauer:innen ins Kino. Hier spielte der Streifen 7,4 Millionen Euro ein. So laut „Spiegel“.

Glaubt man „InsideKino“, so legte die Geschichte rund um Vaiana nicht nur den besten Filmstart des Jahres in Deutschland hin. Es sei sogar der drittbeste Start des aktuellen Jahrzehnts. Auf Platz zwei liegt „Avatar 2“ (2022), auf dem ersten Platz das James-Bond-Abenteuer „Keine Zeit zu sterben“ (2021).

„Vaiana 2“ auch in den USA ein Hit

Für Überraschung sorgte der Film auch in den USA. Er startete bereits einen Tag vor dem deutschen Erscheinungstermin und brachte laut „Spiegel“ umgerechnet 210 Millionen Euro ein. Auch hier eroberte „Vaiana 2“ – in den Vereinigten Staaten als „Moana 2“ bekannt“ – die Spitze der stärksten Startwochenenden. Diesen Platz hielt zuvor noch ein weiterer Disney-Film warm: „Die Eiskönigin II“, auch bekannt als „Frozen 2“. Übrigens hat „Vaiana 2“ diese Summe innerhalb von fünf Tagen sammeln können.

Davon handelt der Abenteuer- und Actionfilm

In „Vaiana 2“ muss die junge Vaiana zusammen mit Maui über die ozeanischen Meere segeln, nachdem sie von ihren Wegfinder-Vorfahren eine überraschende Nachricht erhielt. Der Weg dorthin hält für sie wohl Gefahren und Abenteuer bereit. Der Animationsfilm wurde von David Derrick Jr., Jason Hand und Dana Ledoux Miller produziert.