Avicii: Das ROLLING-STONE-Interview von 2017

Avicii verbrachte den Großteil seiner Zwanziger als einer der größten Tour-DJs der Welt und begeisterte seine Fans von Las Vegas bis Ibiza mit Konfettikanonen und kolossalen EDM-Hooks. Ganz zu schweigen von einem beliebten Popsong für Hochzeiten („Wake Me Up“).

Aber wie sich herausstellt, war es für ihn nicht sehr lustig, wie in einer Avicii-Dokumentation zu sehen ist, die später in diesem Jahr erscheinen soll. Sie zeigt, wie der Stress des Lebens auf Tour den schwedischen Superstar (bürgerlicher Name Tim Bergling) zu mehreren Krankenhausaufenthalten führte. Wegen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum, wegen eines geplatzten Blinddarms und wegen einer Gallenblase, die entfernt werden musste. Und schließlich dazu, dass er sich letztes Jahr vom Tourneebetrieb zurückzog.

„Ich musste mein Leben neu ordnen“

„Ich musste mein Leben neu ordnen“, sagt der 27-jährige Avicii, der gerade eine neue EP, Avīci (01), veröffentlicht hat. „Es ging nur noch um Erfolg um des Erfolgs willen. Ich war nicht mehr glücklich.“

Es gibt intensive Momente in der Dokumentation, wie z. B. als Sie unter entsetzlichen Schmerzen aufgrund einer Pankreatitis litten oder mit Veranstaltern stritten, die wollten, dass Sie weiter auf Tournee gehen. Wie war es, all das noch einmal zu erleben?

Es war hart. Ich habe mich selbst angeschaut und gedacht: „Verdammt, du hättest dich da wirklich mehr durchsetzen sollen. Komm schon, Tim!“ Warum habe ich das Schiff nicht früher gestoppt?

EDM wurde vor vier, fünf, sechs Jahren übersättigt

Fühlen Sie sich mit Brian Wilson und den Beatles verbunden, die das Touren aufgegeben haben, um sich auf ihre Studioarbeit zu konzentrieren?

Auf jeden Fall. Ich habe mir die neue Beatles-Dokumentation [Ron Howards Eight Days a Week – The Touring Years] angesehen und bei bestimmten Stellen dachte ich: „Oh, das ging nicht nur mir so.“ Das Einzige, was mich davon abhielt, aufzuhören, war, dass ich mich komisch fühlte – so nach dem Motto: „Warum zum Teufel kann ich das nicht so genießen wie alle anderen DJs?“ Aber mir wird langsam klar, dass viele der DJs, die bei jeder Show begeistert aussehen, die gleichen Gedanken haben.

Sie hatten Ihren Durchbruch zu einer Zeit, als EDM der größte Sound der Welt war. Glauben Sie, dass diese Ära endgültig vorbei ist?

EDM wurde vor vier, fünf, sechs Jahren übersättigt, als Geld alles wurde. Von diesem Zeitpunkt an begann ich, mich mental nicht mehr mit EDM zu verbinden. Jetzt, da ich mehr Zeit im Studio habe, möchte ich so viel wie möglich über andere Genres lernen. Das liebe ich am meisten. Eine Session mit Nile Rodgers zu haben, zum Beispiel, und ein Verständnis für Musik zu bekommen, das von unschätzbarem Wert ist.

Mike Posner hatte letztes Jahr mit „I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix)“ einen großen Hit, in dem er davon spricht, Drogen zu nehmen, um zu beeindrucken, aber am Ende traurig und enttäuscht zu sein. Wie haben Sie sich dabei gefühlt?

Mike ist ein guter Freund, also habe ich es als Ehre empfunden. Und ich stimme zu – Partys können großartig sein, aber es ist sehr leicht, sich an das Feiern an Orten wie Ibiza zu gewöhnen. Man wird einsam und bekommt Angstzustände. Es wird giftig.

„Es ist sehr leicht, sich zu sehr an das Feiern zu gewöhnen. Man wird einsam und bekommt Angstzustände. Es wird giftig.“

Haben Sie im vergangenen Jahr Konzerte anderer Künstler besucht? Können Sie sich daran erfreuen, wenn Sie nicht selbst auf der Bühne stehen?

Nein, nicht wirklich. Ich bin immer noch traumatisiert. Aber ich bin sicher, dass ich es wieder sein werde. Ich habe wieder angefangen, Musik zu hören, und ein bisschen von dieser Freude zurückzugewinnen.

In einer Szene des Films sprechen Sie davon, dass Sie Carl Jung gelesen und festgestellt haben, dass Sie introvertiert sind. Was war das letzte gute Buch, das Sie gelesen haben?

The Untethered Soul, von Michael A. Singer. Es geht um Bewusstsein. Keiner von uns kann heute mit seinen Emotionen umgehen – die meisten von uns laufen herum und reagieren nur. Deshalb musste ich aufhören zu touren, weil ich meine Emotionen nicht richtig lesen konnte.

Sie haben gesagt, dass ein Neujahrsvorsatz darin bestand, „das beste verdammte Album deiner Karriere“ zu machen. Wie läuft es damit?

Es läuft gut. Ich möchte für die eingefleischten Fans ein paar ältere Songs zurückbringen, aber auch neue Sachen machen, damit es frisch klingt. [Das Avicii-Album von 2015] Stories kam gut an, aber nicht so gut wie [das Album] True von 2013. Ich bin also ein bisschen nervös.

Sie haben vor ein paar Jahren an Madonnas Album „Rebel Heart“ gearbeitet. Sind Sie noch mit ihr in Kontakt?

Nicht wirklich. Ich würde gerne wieder mit ihr zusammenarbeiten, aber das war genau zu der Zeit, als ich am meisten zu tun hatte, und ich glaube, sie war enttäuscht von mir, weil ich nicht so viel Zeit investieren konnte, wie sie wollte. Viele Dinge leiden, wenn man nicht die Energie oder Zeit hat, sie richtig zu machen. Man denkt, man kommt damit durch, aber die Qualität leidet.

„Scheiß auf Hits, wir machen Musicals“

Abba arbeiten angeblich an einem geheimnisvollen Wiedervereinigungsprojekt. Freuen Sie sich darauf?

Wow! Das wusste ich noch gar nicht. Viele junge Leute verstehen nicht, wie großartig Abba sind. Es gibt fast keine Songwriter, die auf dem gleichen Niveau sind wie Björn [Ulvaeus] und Benny [Andersson]. Sie sagten sich: „Scheiß auf Hits, wir machen Musicals“ – und sie haben es geschafft. Das bewundere ich wirklich.

Diplo hat eine neue TV-Show, in der er von dem Schauspieler James Van Der Beek gespielt wird. Wer würde Sie spielen, wenn es eine Serie über Ihr Leben als DJ gäbe?

Jamie Foxx natürlich [lacht]. Verdammt, ich weiß es nicht!