Backstreet Boys live 2022: Tickets, Termine, Vorverkauf

Foto: Malzkornfoto-Hamburg. All rights reserved.

09.04.2008: Backstreet Boys in der Colorline Arena, Hamburg.

Die Backstreet Boys gehen im Herbst auf „DNA World Tour 2022“ und geben neun Konzerte in Deutschland und eines in der Schweiz.

Der Ticketverkauf startet am Freitag, 8. April, um 10 Uhr. Mitglieder des Backstreet Army Fan Club können Tickets vor dem regulären Verkaufsstart ab Mittwoch, 6. April, ergattern.

Ein Teil der Erlöse soll an den UNHCR gehen, das UN-Flüchtlingshilfswerk – und Geflüchtete aus der Ukraine zugute kommen.

Backstreet Boys

DNA World Tour 2022

Mi. 12.10.2022 Berlin Mercedes-Benz Arena

Sa. 15.10.2022 Hannover ZAG Arena

Di. 18.10.2022 Mannheim SAP Arena

Do. 20.10.2022 München Olympiahalle

Di. 25.10.2022 Hamburg Barclays Arena

Do. 27.10.2022 Zürich Hallenstadion

So. 30.10.2022 Leipzig Quarterback Immobilien Arena

Mo. 31.10.2022 Köln Lanxess Arena

Fr. 04.11.2022 Dortmund Westfalenhalle

Paypal Prio Tickets:

Mi., 06.04.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.livenation.de/paypalpriotickets

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 06.04.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 07.04.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

http://www.ticketmaster.de/presale

Raiffeisen Pre-Sale:

* nur für die Schweiz

Mi., 06.04.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.raiffeisen.ch/memberplus

die Mobiliar Priority Tickets:

* nur für die Schweiz

Mi., 06.04.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.mobiliar.ch/ticketshop

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 08.04.2022, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-backstreet-boys-16

www.ticketmaster.de

www.eventim.de

www.ticketmaster.ch

www.ticketcorner.ch