Super Bowl 2027: Miley Cyrus ist Favorit, aber Fans gieren nach BTS

Nach dem Super Bowl ist vor dem Super Bowl: Schon jetzt werden Wetten angenommen, wer in der Halbzeitshow im kommenden Jahr versuchen will, den denkwürdigen Auftritt von Bad Bunny zu überbieten.

Die ersten Zahlen sind inzwischen raus und sie zeigen, dass Miley Cyrus derzeit bei Wettanbieter FanDuel in den USA ganz vorne liegt. Sie führt das Ranking vor Cardi B und Taylor Swift an. Gefolgt von Lil Wayne, A$AP Rocky, Justin Bieber und J.Cole.

Knapp aus der Top 10 herausgefallen sind Morgan Wallen, Lady Gaga (die ja schon in diesem Jahr an der Seite von Bad Bunny zu sehen war), Metallica, BLACKPINK, Lil Nas X, Doja Cat und Billie Eilish.

Überwältigende Mehrheit für BTS beim Super Bowl

Überraschenderweise haben die Booker eine Band nicht auf dem Plan, die in diesem Jahr ihr Mega-Comeback gibt: BTS. Die K-Pop-Band meldet sich nach ihrer mehrjährigen Militär-Pause zurück und geht auf Welttournee. Wären sie auch etwas für die Halbzeitshow des Suoer Bowl?

Wenn es nach den Lesern von „Billboard“ geht, dann gibt es darauf eine klare Antwort. Das Musikbusiness-Portal hat eine Umfrage gestartet, wer bei der Halbzeitshow beim Super Bowl LXI in exakt 365 Tagen (14. Februar 2027) auf der Bühne stehen sollte. Überwältigende 85 Prozent stimmten für BTS. Direkt im Anschluss folgen BLACKPINK mit 2,7 Prozent und Taylor Swift mit 2,3 Prozent. Klingt nach einer klaren Sache. Oder?

Backstreet Boys wollen Halbzeitshow spielen

Das sehen die Backstreet Boys nicht so. Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell und Kevin Richardson haben offiziell ihren Hut in den Ring geworfen, um im kommenden Jahr im im SoFi Stadium in Los Angeles dabei zu sein. Derzeit tritt die legendäre 90er-Boyband im Sphere in Las Vegas auf. Dort fragte AJ McLean bei einem Konzert das Publikum: „Was meint ihr? Backstreet Boys: Super Bowl Halftime 2027? Lasst es uns möglich machen! Warum eigentlich nicht? Es ist in Los Angeles, quasi direkt um die Ecke.“

Die Backstreet Boys und der Superbowl – da gibt es eine Vorgeschichte. 2001 wurde die Band gefragt, ob sie die Halbzeitshow spielen wolle. Damals lehnten die Musiker ab, entschieden sich stattdessen dafür, die Nationalhymne zu schmettern. Ein Fehler, wie sie später zugaben. Stattdessen lud die NFL dann „The Kings of Rock and Pop“ ein. Das war damals ein buntes Line-up aus Aerosmith, NSYNC, Mary J. Blige, Britney Spears, Nelly, Tremors und The Earthquake Horns. Das Urteil darüber schwankt bis heute zwischen genial und wahnsinnig.

Die NFL lässt sich indes nicht in die Karten gucken. Wer beim Super Bowl in der Halbzeitshow auftreten wird, erfährt die Öffentlichkeit erst in den ersten Wochen der neuen Football-Saison, also frühestens Mitte September.