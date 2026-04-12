Ex-Manager der Backstreet Boys gesteht Sabotage zugunsten von ‘NSYNC

Die berüchtigte Rivalität zwischen den Boybands ‚NSYNC und den Backstreet Boys in den späten Neunzigern und frühen Nullerjahren wurde nicht nur durch Fankriege angeheizt – ihr ehemaliger Manager hatte ebenfalls seine Finger im Spiel. Johnny Wright, erfahrener Manager von Superstars wie Britney Spears, Janet Jackson, Justin Timberlake, Ciara, New Kids on the Block und den Jonas Brothers, arbeitete mit beiden Gruppen zusammen, bevor die Backstreet Boys sich über den wachsenden Erfolg und die Popularität der Newcomer ‚NSYNC aufzuregen begannen.

Die Bandmitglieder stellten Wright ein Ultimatum: Er solle aufhören, mit der Konkurrenz zu arbeiten. Seine Entscheidung fiel leicht. „Ich sagte, das ist ein Angebot, das ich ablehnen kann“, erklärt Wright in der neuen Investigation-Discovery-Dokuserie „Boy Band Confidential“. „Ich sagte ihnen: ‚OK, wenn ich nicht mehr mit euch und ihnen arbeite, dann habe ich die Verantwortung, sie zur größten Gruppe der Welt zu machen. Und das bedeutet, dass ich alle meine Waffen gegen euch richten werde, um sie größer zu machen.’“

Wright schilderte anschließend, wie er aktiv daran arbeitete, seine früheren Schützlinge zu untergraben – etwa indem er ‚NSYNC bei den American Music Awards als Ersatz für die Backstreet Boys einschleuste oder Stadiontour-Termine buchte, nur wenige Wochen bevor die Backstreet Boys selbst Shows in denselben großen Venues buchen wollten.

Erfolg als Rache

„Sie haben ihre Stadiontour zu einer Arenatour heruntergestuft, weil sie dachten, sie würden die Tickets nicht verkaufen können“, sagte Wright. „Jedes Mal, wenn ich herausfand, dass sie etwas als Erstes taten, versuchte ich, ihnen zuvorzukommen. Erfolg war meine Rache.“

Wright sprach ausführlich über die Entstehungsgeschichte beider Kultgruppen hinter den Kulissen und über ihren Konflikt mit dem zwielichtigen Labelboss Lou Pearlman – in dem zweiteiligen Special, das am Montag, dem 13. April, und Dienstag, dem 14. April, jeweils um 21 Uhr ET auf Investigation Discovery Premiere feiert.

Die Dokuserie umfasst Interviews mit Joey Fatone und Lance Bass von ‚NSYNC, AJ McLean von den Backstreet Boys, Nick Lachey von 98 Degrees sowie Shawn Stockman und Wanyá Morris von Boyz II Men – neben zahlreichen weiteren Künstlern, die über ihr Leben und ihre Karrieren inmitten des Boyband-Booms sprechen.

Buch mit Schutzaltersgrenzen

Lachey erinnerte sich daran, dass ihm jemand von seinem Plattenlabel während der ersten Tour von 98 Degrees ein Buch mit den jeweiligen Schutzaltersgrenzen für jeden US-Bundesstaat in die Hand drückte. „Wir haben das Buch auf dem Tourbus aufbewahrt“, sagte Lachey in der Serie. „Leider gab es da draußen Menschen, die darauf aus waren, euch zu Fall zu bringen.“

Die Serie beleuchtet außerdem Lou Pearlman, den Geschäftsmann hinter dem frühen Erfolg der Backstreet Boys und ‚NSYNC. Beide Bands verklagten Pearlman schließlich wegen Betrugs und falscher Darstellung, nachdem sie ihm vorwarfen, Millionen aus ihrem Erfolg abgezweigt zu haben, während die Bandmitglieder im Vergleich dazu lächerlich geringe Summen erhielten.