Bruce Springsteen: Aus Protest gegen Ticketpreise wird „Backstreets“-Fanzine nach 43 Jahren eingestellt

Das Bruce-Springsteen-Fanzine „Backstreets“ stellt sein Erscheinen ein, um gegen die Ticketpreise von Bruce Springsteen zu protestieren. Das gab Herausgeber und Chefredakteur Christopher Phillips in einem Artikel auf der Website „Backstreets.com“ bekannt: „Nach 43 Jahren, in denen das Magazin in der einen oder anderen Form von Fans für Fans von Bruce Springsteen herausgegeben wurde, geben wir mit gemischten Gefühlen bekannt, dass Backstreets das Ende des Weges erreicht hat.“

Bruce Springsteen: Bis zu 5.000 Dollar für ein Ticket auf Ticketmaster

Bruce Springsteen geht mit The E Street Band 2023 auf Europa-Tournee. Er gibt drei Konzerte in Deutschland und eines in Österreich. Die Preise variieren zwischen 75,05 Euro und 509 Euro. Berichten zufolge kosteten einige Karten dank des „dynamischen Preismodells“ von Ticketmaster in den USA 5.000 Dollar pro Stück – was sie für viele Fans unerschwinglich macht.

Chefredakteur Phillips: „Niedergeschlagen, desillusioniert“

Chefredakteur Phillips schreibt dazu: „Wenn Sie den Leitartikel gelesen haben, den ‚Backstreets‘ im letzten Sommer nach den Ticketverkäufen in den USA veröffentlicht hat, können Sie erahnen, wo wir mit unseren Gedanken und Herzen waren: entmutigt, niedergeschlagen und, ja, desillusioniert. Das ist kein Gefühl, an das wir in Erwartung einer neuen Tournee von Bruce Springsteen and the E Street Band gewöhnt sind.“

Springsteens Manager Jon Landau verteidigt die Preisgestaltung, wie „Deadline“ berichtet, und sagt: „Unser tatsächlicher Durchschnittspreis für Tickets liegt im mittleren Bereich von 200 Dollar. Ich glaube, dass das im heutigen Umfeld ein fairer Preis ist, um jemanden zu sehen, der allgemein als einer der größten Künstler seiner Generation gilt.“