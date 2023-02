Bruce Springsteen live 2023: Das ist die Setlist des Auftaktkonzerts + Videos

Bruce Springsteen gab am 01. Februar das erste Konzert seiner aktuellen Tour. Die Show in Tampa, Florida eröffnete der Musiker mit „No Surrender“. Danach folgte ein Querschnitt aus seiner bisherigen Karriere, mit Titeln wie „Badlands“, „The E Street Shuffle“ und „The Promised Land“. Er und die Band spielte ebenfalls Stücke aus den zwei jüngsten Alben – „Letter to You“ (2020) und „Only the Strong Survive“ (2022). Seine größten Hits, unter anderem „Dancing in the Dark“ und „Glory Days“, hob sich Springsteen für das Ende auf. Die fast dreistündige Show endete nach sieben Zugaben mit „I’ll See You in My Dreams“. Die komplette Setlist haben wir am Ende des Artikels aufgeführt.

Springsteen und die E Street Band touren noch bis April in den USA, danach reisen sie nach Großbritannien und Europa. Sie geben auch vier Konzerte in Deutschland – in Hamburg, Düsseldorf, München und am Hockenheim-Ring. Nach dem Start des Kartenvorkaufs geriet der Musiker für seine hohen Preise in die Kritik. In den USA beschwerten sich Fans über Preise von bis zu 5.000 Dollar. Im ROLLING-STONE-Interview erklärte der Boss, er mache das, „was alle anderen auch tun“. Er versuche jedoch, etwas weniger als seine Kolleg*innen zu verlangen.

Setlist:

No Surrender Ghosts Prove It All Night Letter to You The Promised Land Out in the Street Candy’s Room Kitty’s Back Brilliant Disguise Nightshift Don’t Play That Song (You Lied) The E Street Shuffle Johnny 99 Last Man Standing House of a Thousand Guitars Backstreets Because the Night She’s the One Wrecking Ball The Rising Badlands

Zugaben: