Bad Bunny: „Ich will der Welt zeigen, wer ich bin“

Wenn Sie Bad Bunny sind, sind Aufzüge ein heikles Unterfangen. In jedem Moment könnten Sie erkannt werden und als der meistgehörte lateinamerikanische Künstler auf dem Planeten ist die statistische Wahrscheinlichkeit, auf Fans zu treffen – ob Hardcore-Anhänger, Gelegenheitshörer oder einfach begeisterte Touristen – ziemlich hoch. Es ist nicht so, dass es ihm etwas ausmacht, es macht die Dinge nur etwas komplizierter, wenn der puertoricanische Superstar versucht, von A nach B zu gelangen.

Das erklärt, warum Bad Bunny an einem eiskalten Morgen in New York, nur zwei Tage nach Weihnachten, im Aufzug zu den Büros von Rolling Stone mit dem Gesicht zur Wand steht. Er trägt von Kopf bis Fuß einen schlichten zinngrauen Jogginganzug, und als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme hat er die Kordeln seines Kapuzenpullis so fest zugezogen, dass man nur einen winzigen Streifen seiner Stirn sehen kann, wodurch er eher wie eine gesichtslose Kreatur aus Pans Labyrinth aussieht als wie ein gefragter, geschichtsträchtiger Megawatt-Promi. Das Bild, das sich hier bietet – sein Team von etwa sieben Personen steht neben einer stummen, zwei Meter großen Gestalt, die allen den Rücken zukehrt – ist fast schon komisch seltsam, aber es ist eine reibungslose Fahrt ohne Unterbrechungen.

Zehn Stockwerke später zieht er den Kapuzenpulli aus und da ist Benito Antonio Martínez Ocasio, bärtig und mit leicht nachgewachsenen Haaren, der herumhüpft und die letzten Ausgaben des Magazins durchblättert. Er hat Gedanken: Als er die Ausgabe vom Oktober 2024 mit Chappell Roan betrachtet, erklärt er, dass ein Friseur auf einem Filmset ihn kürzlich auf das aufstrebende Pop-Phänomen aufmerksam gemacht hat. „Sie hat so einen Lady-Gaga-, Lana- und Sia-Vibe“, sagt er. ‚Sie ist cool.‘ Als er sich der Januar-Ausgabe 2025 mit Coldplays Chris Martin zuwendet, scherzt er: „Ich habe immer gesagt, dass er mich an einen Delfin erinnert, und dieses Cover im Wasser bestätigt, dass Rolling Stone und ich verbunden sind.“

Er möchte nicht, dass eine der beiden Ausgaben mit seinem Gesicht auf dem Cover irgendwo auftaucht. (Sein erstes Cover von Rolling Stone erschien im Juni 2021, das zweite zwei Jahre später.) Stattdessen bittet er um die Ausgabe von Megan Thee Stallion aus dem Sommer 2022 oder um etwas mit der Vintage-Version von Shakira aus den Neunzigern.

Obwohl er dafür bekannt ist, in Interviews etwas zurückhaltend zu sein, ist Bad Bunny heute voll aufgeladen und strotzt nur so vor Geschichten. Das liegt zum Teil daran, dass er im vergangenen Jahr viel zu tun hatte: Filme, Aktivismus, Umzüge im ganzen Land. Noch wichtiger ist, dass er in den letzten Monaten an einem neuen Album namens „Debí Tirar Más Fotos“, einem atemberaubenden Werk, gearbeitet hat, auf das er stolzer ist als auf alle Multiplatin-Hits, die ihm vorausgegangen sind.

Das Ganze hat eine tiefere Bedeutung, fast so, als hätte ihn dieses Album näher an das herangeführt, was er tun möchte. Es ist eine Zusammenführung von Klängen und Ideen, die auf Folk- und Rootstraditionen aus Puerto Rico, dem Rest der Karibik und der weiteren Diaspora basieren. Es gibt Salsa, Bomba, Trio – alles Teile seiner Kindheit, die er mitnahm, als er sich vom Teenager, der Lebensmittel einpackte und Songs auf SoundCloud veröffentlichte, zum globalen Superstar entwickelte. Er vibriert fast vor Freude, wenn er über alles spricht, was er beim Musikmachen gelernt hat.

„Ich habe es sehr genossen, aber gleichzeitig ging es auch so schnell vorbei“, sagt er. „Deshalb denke ich, dass ich weiterhin Songs aufnehmen werde – ich muss sie nicht veröffentlichen. Aber Ideen zu teilen, Kindern beim Spielen und Musikhören zuzusehen, das war so schön, dass ich das jeden Tag tun würde. Ich würde jeden Tag ins Studio gehen, um einen neuen Song zu machen.“

Bad Bunny im Interview mit ROLLING STONE

ROLLING STONE: Als wir das letzte Mal miteinander sprachen, lebten Sie in L.A. Wie ist es jetzt – New York oder L.A.?

Bad Bunny: Puerto Rico.

Wenn Sie sich entscheiden müssten …

Ich mag New York, weil es näher an meiner Heimat liegt. L.A. fühlt sich sehr weit weg an. Manchmal ist das gut, weil man abschalten möchte, und in L.A. kann es sich anfühlen, als wäre man in einer anderen Galaxie. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wenn jemand sagen würde: „Du musst in einem von beiden leben“, würde ich hier bleiben. Obwohl es in L.A. mehr mexikanische Kultur gibt. Ich habe angefangen, Tacos Birria zu essen, die sind einfach die besten. In Puerto Rico haben wir einen wirklich guten Tacos-Birria-Laden von einer Familie entdeckt, die mexikanisch-puertoricanisch ist und in Dallas aufgewachsen ist.

Ihr neues Album heißt „Debí Tirar Más Fotos“ [zu Deutsch: „Ich hätte mehr Fotos machen sollen“]. Woher kommt dieser Name?

Ich hasse Fotos [lacht]. Ich habe mir den Ruf eingehandelt, Fotos nicht zu mögen, weil ich manchmal keine Lust habe, ein Foto mit einem Fan zu machen, wenn ich lieber einen anderen Moment schaffen möchte. Und ich dachte mir: „Vielleicht bin ich so an Fotos mit Fans gewöhnt, und es ist kein so besonderer Moment wie für die Person, die mich gerade gesehen hat und diesen Moment festhalten möchte …“

Aber es hat mehr damit zu tun, dass es manchmal diese Momente gibt, die ich erlebe, und ich genieße sie, aber ich habe keine Fotos gemacht. Ich habe ein gutes Gedächtnis, aber ich weiß, dass es eine Zeit geben wird, in der ich mich nicht mehr an wirklich unglaubliche Zeiten erinnern werde. Es hat viel damit zu tun, dass ich mir wünsche, ich hätte bestimmte Momente festgehalten. Das ist die Idee: den Moment zu genießen, wenn ich konnte, und Erinnerungen wertzuschätzen.

Fotos halten Geschichte fest. Heutzutage kann man Fotos von allem Möglichen machen, aber früher waren Fotos etwas ganz Besonderes. Ich erinnere mich, dass meine Mutter immer Fotos gemacht hat. Wenn es einen Geburtstag oder eine andere Art von Veranstaltung gab, machte man zwei Fotos und bewahrte sie für die Tante auf, die 90 Jahre alt war, oder wenn Soundso mit ihrem neuen Baby vorbeikam. Sie waren für etwas Besonderes. Wenn man sie zeigte, war das ein Ereignis. Die ganze Familie setzte sich hin, wir gaben sie herum und sagten: „Wow, schau dir das an!“ Es ging darum, diese Momente noch einmal zu erleben. Als ich älter wurde, wurde ich immer so wütend, wenn Mami Fotos machte, weil sie verrückt danach war, sie zu machen, und jetzt ist es umgekehrt. Es ist wie: „Verdammt, ich wünschte, ich hätte ein Foto davon“, also sind es all diese nostalgischen Gefühle, diese Momente zu schätzen und dankbar zu sein, über die Fotos hinaus. Das Album ist auch ein Spiegelbild dessen, wie man Dinge mehr schätzt und besser versteht, wenn man weit weg ist.

Vor ein paar Jahren haben Sie „El Playlist de Anoche“ mitgeschrieben, ein Album für den Pianisten und Sänger Tommy Torres. Er sagte einmal, dass er das Gefühl hatte, dass Ihre Reggaeton-Songs sich leicht in Balladen oder Popsongs umwandeln ließen.

Ich denke, dass ich meine Stimme und meine Vortragsweise nicht ändern möchte, weil sie sich für mich richtig anfühlen. Ich könnte in jedem beliebigen Stil singen, aber ich möchte, dass die Leute sagen: „Das ist Bad Bunny.“ All diese Songs, die ich mit Tommy gemacht habe, hätte ich auch selbst machen können, und sie wären großartig gewesen, aber mit Tommys Stimme klingen sie noch besser. Ich denke, es ist auch eine Frage der Zeit. In einer anderen Zeit hätte ich geübt und Gesangsunterricht genommen. Für die alten Leute, die mich kritisieren werden, möchte ich sagen, dass ich ein großartiger Komponist gewesen wäre – das sage ich in aller Bescheidenheit. Denn ich weiß, wie ich mich an jede Zeit anpassen kann. In [meinem neuen Salsa-Song „Baile Inolvidable“] gibt es eine Zeile, in der ich sage: „Das neue Mädchen saugt es gut, aber es ist nicht dein Mund.“ Ich weiß, dass die alten Leute sagen werden: „Er hat Salsa ruiniert!“ Aber wenn ich das nicht einbaue, ist es, als würde ich [jemanden] imitieren. Ich hätte etwas super Poetisches einbauen können – obwohl diese Zeile poetisch klingt, wenn sie von mir kommt [lacht]. Aber ich habe das Gefühl, dass ich in jeder Epoche, in der ich geboren worden wäre, großartig gewesen wäre.

Wie war es, einen Salsa-Song zu machen?

Wenn ich ihn mir anhöre, denke ich: „Das ist der beste Song, den ich je in meinem Leben gemacht habe.“ Ein Traum wird wahr, denn ich hatte diesen Song schon so lange im Kopf. Den Synthesizer, den Sie am Anfang hören, habe ich zum ersten Mal gehört, als ich [mein Album von 2022] „Un Verano Sin Ti“ gemacht habe, und ich sagte: „Das ist ein Salsa-Song.“ Aber weil das Album schon so voll mit verschiedenen Dingen war, sagte ich: „Das hebe ich mir für später auf.“ Ich habe fast das ganze Jahr damit verbracht, ihn zu machen.

Wie ist er entstanden?

Mann, ich kann die Sprachnotizen von mir abspielen, wie ich über die Synthesizer-Linie singe und dann tan, tan tan tan, alle Teile. Und ich fragte mich immer wieder: „Wie kann ich diesen Song verwirklichen? Ich habe noch nie Salsa gemacht. Wen suche ich mir dafür?“ Ich wollte nicht zu denselben Komponisten gehen, ich wollte zu jemand Neuem gehen. Und auf die zufälligste Art und Weise fanden wir diesen Jungen, der gerade anfing, als Reggaeton-Produzent zu arbeiten. Er ist 24, aber er kommt von der Musikschule und was er gerne macht, sind musikalische Arrangements. Wir fanden ihn, weil mein Freund Pino eine Story sah, in der er den Bryant-Myers-Song „Narcotics“ hochlud, und er machte daraus einen Salsa, nur zum Spaß. Sie nahmen es als Meme, wie „ha, ha, ha“, aber ich dachte mir: „Meme? Ha, ha, ha? Das ist verrückt. Das ist besser als das Original.“ Als ich anfing, an dem Album zu arbeiten, dachte ich mir: „Lass uns dieses Kind einladen.“ Er war super ruhig. Sein Name ist Big Jay, weil er super groß ist.

Ich war hier in New York und fragte immer wieder: „Haben wir die Musiker? Ich muss [nach Puerto Rico] und mit der Arbeit anfangen, weil wir wenig Zeit haben.“ Sie schickten mir Leute und ich sagte: „Der Typ ist gut, bei dem bin ich mir nicht sicher.“ Und dann sah ich auf TikTok diesen Jungen, der etwa 14 Jahre alt war. Er war mit dieser Gruppe von Kindern beim Spielen, und er tanzte und spielte Bongos. Ich dachte: „Verdammt, er sieht aus wie ein Baby-Roberto Roena! Findet mir dieses Kind.“ Und sie sagten: „Wir können dieses Kind nicht finden.“ Ich rief [meinen Manager] Noah [Assad] an, und er meinte: „Ich denke, das Beste wäre, einen musikalischen Leiter zu finden. Wir haben diesen Typen gefunden, der gut ist. Außerdem haben Sie doch ein TikTok von dem Jungen geschickt.“ Ich so: ‚Nein!‘ Er war 19, als wir den Song aufnahmen. Er war dafür zuständig, die Musiker zu finden, und am Ende waren es Musiker, die auch Big Jay empfohlen hatte. Sie kannten sich alle untereinander. Und als wir anfingen, den Song aufzunehmen, war das eine echt coole Erfahrung. Fast alle von ihnen kommen von der La Escuela Libre de Música aus Puerto Rico: Julito, der gerade 19 geworden ist, der Posaunist und der Trompeter sind [in ihren Zwanzigern].

Es war wie in „School of Rock“.

Genau!

„Wenn man weit weg ist, schätzt man die Dinge mehr und versteht sie besser.“

Was ist für Sie der beste Old-School-Reggaeton? Zu welchen Songs greifen Sie immer wieder zurück?

In letzter Zeit höre ich viel Hector Y Tito, zum Beispiel von 2002, „A la Reconquista“. Ich mag Reggaeton von 2002 bis 2003, jetzt, da wir wissen, dass Reggaeton mit „Gasolina“ und all dem explodiert ist, denke ich, dass ich den Reggaeton aus dieser Zeit am meisten schätze: Don Omars „The Last Don“, Tego Calderón. Aber auch Hector Y Tito „A la Reconquista“.

Hector Y Tito sind irgendwie in Vergessenheit geraten.

Ja, die Lebensentscheidungen, die man trifft, können einen Tribut fordern. Genau wie Willie Colón verrückt wurde und krasse Musik machte. Das kann man nicht wegnehmen. Aber diese Ära des Reggaetons, 2001, 2002, das war der Sweet Spot. Oder zumindest ist es das, was Sie gesagt haben – das, worauf ich zurückgreife. Aber es hängt auch von der Jahreszeit und meiner Stimmung ab. Manchmal möchte ich Sachen hören, die aus meiner Zeit auf der Highschool stammen, etwa aus den Jahren 2008 und 2010.

Sie haben sich auch mit Film beschäftigt. Sie haben bisher in vier Filmen mitgespielt: „Bullet Train“, „Cassandro“, Darren Aronofskys „Caught Stealing“, und „Happy Gilmore 2“, mit Adam Sandler. Wie waren diese Filmerfahrungen?

Hammerhart. Ich habe viel gearbeitet – zu viel. Ich habe eine Woche für „Caught Stealing“, und sobald ich fertig war, begann der andere, nämlich „Happy Gilmore“. Ich war 40 Tage am Set und dann ging es nach Puerto Rico. Im Grunde hatte ich also nur am 24. und 25. [Dezember] frei.

Die letzten beiden Filme hätten unterschiedlicher nicht sein können.

[Lacht.] Ja, der eine ist hier und der andere ist hier [zeigt in zwei verschiedene Richtungen]. Aber ich habe es genossen – ich mag es, dass sie so unterschiedlich sind. Und ich kann es kaum erwarten, dass sie herauskommen, damit die Leute sagen: „Wow.“ Ich denke, mit den anstehenden Projekten kann ich mich mehr darauf konzentrieren, nur Filme zu machen.

Würden Sie jemals nur Schauspieler sein?

Ich würde es tun. Ich werde immer Musik machen, aber ich würde auch eine Zeit lang nur Filme machen und mich der Schauspielerei widmen. Ich denke, so wie ich es mir vorgestellt habe, werden die Leute, wenn diese beiden Filme veröffentlicht werden und sie sehen, sagen: „Wow, dieser Typ kann wirklich schauspielern.“ Weil es zwei verschiedene Filme sind, zwei verschiedene Rollen, zwei verschiedene Menschen. Selbst körperlich musste ich mir für einen Film die Haare rot färben und den Bart abrasieren, für den anderen musste ich sie schwarz färben. Alles ist anders. Bei „Bullet Train“, wenn ich herauskomme, heißt es: „Oh, Bad Bunny kommt.“ Es war, als ob „Bad Bunny aus dem Studio trat, um [den Film] zu besuchen“.

Sie haben in „Cassandro“ eine eher charakteristische Rolle gespielt.

Das stimmt. In diesem Film war es eher eine Rolle. Aber nicht viele Leute haben den Film so gesehen wie „Bullet Train“, der auf Netflix lief und in dem Brad Pitt mitspielte. Ich würde mir aber wünschen, dass die Leute [„Cassandro“] sehen, weil man sieht, dass es eher eine Figur ist. Und bei diesen beiden ist es dasselbe: Man sieht, dass ich arbeite und schauspielere. Es ist wie: „Verdammt, das ist eine Figur. Das ist nicht Bad Bunny.“

Was gefällt Ihnen an der Schauspielerei? Wie passt sie Ihrer Meinung nach in Ihre Karriere?

Ich liebe es seit meiner Kindheit. Meine Mutter wusste nicht, dass ich diese Filme mache, und als ich es ihr erzählte, war sie so glücklich. Sie sagte: „Du hast keine Ahnung, wie sehr mich das freut, das zu hören. Als du klein warst, hätte ich nie gedacht, dass du ein Musiker werden würdest, obwohl du Musik geliebt hast. Ich habe mir dich immer als Schauspieler vorgestellt. Als du klein warst, sagte ich immer: „Dieser Junge wird Schauspieler.“ Ich habe nie gesagt: „Dieser Junge wird Sänger.“ Und dich diese Dinge tun zu sehen, macht mich so glücklich.“ Und ich dachte: ‚Wow, Mami hat mir nie gesagt, dass sie mich eher als Schauspieler gesehen hat.‘ Also, das ist etwas, das ich schon als Kind geliebt habe, obwohl ich ziemlich schüchtern war.

Ja, Sie haben in der Vergangenheit gesagt, dass Sie als Kind schüchtern waren.

Ja. Als ich klein war, konnte ich diese Dinge nicht so sehr erforschen. Ich habe nicht in der Öffentlichkeit gesungen. Ich habe vielleicht zweimal in der Schule gesungen, aber ich bin vor Angst gestorben. Und ich habe nie viele Auftritte gemacht, nur vielleicht ein paar Dinge in der Kirche. Ich war nie in einem Theaterstück in der Schule oder so etwas. Aber es hat mir gefallen. Wenn ich allein in meinem Zimmer war, habe ich Theater gespielt. Bei allem, was ich spielte, habe ich mir immer vorgestellt, dass ich schauspielere.

Haben Sie sich mit Adam Sandler verstanden, als Sie zusammen am Set waren?

Pff. Das ist mein Onkel. Adam Sandler ist mein Onkel. Schauen Sie [zeigt SMS-Posteingang, in dem Adam Sandler unter „Tío Sandler“ aufgeführt ist]. Er ist Tío Sandler. Er ist super nett.

Ein weiterer Teil Ihrer Karriere war die Teilnahme an Veranstaltungen der WWE. Sie haben 2021 angefangen, dort aufzutreten. Würden Sie es wieder tun?

Ich würde es noch einmal machen. Ich möchte mein Leben im Ring aufs Spiel setzen. Ich hatte das Gefühl, dass ich es im Ring nicht genug riskiert habe, und ich möchte es tun. Ich möchte meiner Mutter Angst machen. Wann? Ich weiß es nicht. Wir stehen in Kontakt mit den Leuten bei WWE und verfolgen immer, was gerade so los ist. Aber wann weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es eine Zeit geben wird, in der ich mich wirklich vorbereiten kann, so wie bei den letzten Malen. Und ich würde mir gerne mehr Zeit nehmen, um mich körperlich vorzubereiten.

Aber Mann, genau wie in der Musik mache ich das, um besser zu werden und etwas anderes zu machen. Manchmal sage ich: „Ich werde alles aufgeben und nur noch Vollzeit-Wrestling machen.“ Ich habe das Gefühl, dass ich beim Wrestling nur sporadisch als Promi auftrete. Ich werde Vollzeit-Wrestling machen und ein Bösewicht sein. Das würde mir gefallen. [Lacht.] Ich war schon immer mehr ein Fan der Bösewichte als der Guten.

Wie war es, das WWE-Event Backlash nach Puerto Rico zu bringen?

Was soll ich sagen? Es war schön. Wir waren dort, bis wir WWE nach Puerto Rico bringen konnten. Und Mann, ich habe wirklich das Gefühl, dass es gut für sie und für alle war, denn ich habe gesehen, dass Backlash letztes Jahr in Frankreich war und jetzt nach Mexiko geht. Sie haben gesehen, dass es funktioniert hat.

Mit zunehmender Berühmtheit rückt auch Ihr Liebesleben immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Wie fühlt es sich an, zu wissen, dass jeder Song, den Sie über Liebeskummer veröffentlichen, Zeile für Zeile analysiert wird, während die Fans versuchen, herauszufinden, um wen es geht?

Letztendlich weiß ich, dass das passieren wird. Die Wahrheit ist, dass es mich nicht stört. Ich weiß, dass das Teil des Prozesses ist. Wenn ich etwas sage und die Leute wissen, dass ich mich ausdrücke, dann weiß ich, dass sie nach Assoziationen suchen werden. Ich finde es lustig, wenn sie völlig daneben liegen. Ich denke dann: „Mann, wie kommt man denn darauf?“ Manchmal gibt es überhaupt keine Begründung für die Dinge, die ihnen einfallen.

Aber ich habe das schon immer gesagt, und ich weiß nicht, ob es fair ist, das zu sagen, aber ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen der Widmung eines Liedes [an jemanden] und der Inspiration durch jemanden. Ein Lied kann dadurch inspiriert werden, was ich durchgemacht habe und was passiert ist, weil es meine Erfahrung ist und mir gehört. Was ich durchgemacht habe, gehört mir und der anderen Person, also denke ich, dass ich mich ausdrücken und es so erzählen darf, wie ich es möchte: Ich kann etwas hinzufügen, ich kann etwas weglassen. Aber wenn ich ein Lied über eine Situation schreibe, die ich durchgemacht habe, bedeutet das nicht, dass ich dieses Lied dieser Person widme. Das ist der Unterschied. Das kann für Verwirrung sorgen – sogar bei der Person, um die es geht, die dann denkt: „Oh, das Lied ist für mich!“ Nein, es ist nicht für dich. Es geht um dich, aber es ist nicht für dich. Aber manchmal ist es das [lacht].

Hat sich Ihr Ruhm auf Sie als Songwriter ausgewirkt? Denken Sie über diese Dinge nach, wenn Sie schreiben?

Ehrlich gesagt, nein. Ich denke nicht zu viel darüber nach. Oder ich denke darüber nach, und es macht mir manchmal Sorgen, aber ich lasse mich nicht davon abhalten, das zu schreiben, was ich will, und in meinen Liedern ehrlich zu mir selbst und zu den Menschen zu sein. Das ist mir lieber, als mir etwas auszudenken.

In Ihrer Musik schwingt manchmal viel Nostalgie und Traurigkeit mit.

Es gibt Nostalgie und Traurigkeit. Die Leute werden sich über mich beschweren und sagen: „Dieser Typ weint zu viel!“ [Für den Song „Turista“] war ich in Puerto Rico, verließ das Büro und begann, einfach im Ocean Park herumzulaufen. In diesem Moment war ich so traurig. Ich weinte und hatte so viele Dinge im Kopf.

Warum haben Sie geweint? Was war passiert?

Ich wurde von einer Mücke gestochen [lächelt]. Ich ging am Strand entlang und sah all diese Touristen, die Tanzstunden nahmen, Volleyball spielten und Selfies beim Sonnenuntergang machten, und ich dachte nur: „Wow.“ Es war so unfassbar, dass ich im Auto saß, so traurig, und diese Menschen waren so nah bei mir und so glücklich, und sie hatten keine Ahnung, dass ich so traurig vorbeiging. Und das passiert. In diesem Moment [in diesem Raum] könnte jemand sehr traurig sein, ohne dass wir es wissen. Aber das hat mich umgehauen, und ein Teil meiner Gedanken galt auch der Situation in [Puerto Rico].

Ich dachte: „Diese Leute sind hier und sehen sich diesen unglaublichen Sonnenuntergang an, sie machen verdammt schöne Fotos, sie haben die beste Zeit.“ Sie werden abreisen und das Beste von Puerto Rico genossen haben, aber sie haben nicht wirklich erlebt, was die Puertoricaner jeden Tag durchmachen, die negativen Seiten des Landes, die Situationen, in denen die Puertoricaner Tag für Tag leben. Also parkte ich das Auto und begann, einen Song mit der Idee „In meinem Leben warst du nur ein Tourist“ zu schreiben. Es gibt Menschen, die in unser Leben treten und das Beste von uns genießen, die nette Version der ersten paar Monate, und dann gehen sie wieder. Aber sie haben mich nicht wirklich kennengelernt, meine Ängste, meine Sorgen, meine Traurigkeit, meine Traumata.

Sie haben vor den Gouverneurswahlen auf der Insel im November in ganz San Juan Plakatwände gemietet, um gegen die New Progressive Party zu protestieren. Sie sprachen auch auf einer Kundgebung, um den unabhängigen Kandidaten Juan Dalmau zu unterstützen. Sie haben in Ihrer Musik schon immer über Puerto Rico gesprochen, aber was hat Sie dazu gebracht, sich vor allem vor den Wahlen stärker zu Wort zu melden?

Ich glaube, ich habe das schon immer auf natürliche Weise getan. Aber je wütender ich bin, desto mehr werde ich schreien. Ich habe den Leuten immer klargemacht, dass ich ein echter Mensch bin, und das spiegelt sich in meiner Musik wider. Ich bin ein echter Mensch, ein 30-jähriger Puertoricaner, und das ist es, was ich bin und worum es in meiner Musik geht, egal in welcher Position ich mich befinde. Ich schreibe Songs über Liebeskummer, über Perreo und über soziale Themen, weil ich so bin wie so viele andere Menschen auch. Es ist nicht so, dass wir Freitag, Samstag und Sonntag nur abhängen. Am Montag muss man zur Arbeit gehen. So drücke ich mich aus. Wenn es Zeit ist, zu feiern und über Ärsche und Muschis und all das zu reden, dann macht man das. Wenn ich Liebeskummer habe, sage ich das. Aber wenn mich etwas wütend macht … Das passiert oft. Aber man kann sich nicht ständig beschweren, und unser Privatleben lenkt uns davon ab – Beziehungen, der Partner, all das lenkt einen manchmal von den sozialen Problemen ab. So arbeite ich.

Die Wahlen finden alle vier Jahre statt, aber wir reden nicht nur alle vier Jahre darüber. Wir haben uns immer zu Wort gemeldet, wenn es nötig war. Ich glaube, die Leute sind überrascht, dass ich so beliebt bin und zum Mainstream gehöre, aber ich überlege nicht lange, wenn es darum geht, mich auszudrücken. Aber das macht mich menschlich. Ich glaube, die Leute sind es gewohnt, dass Künstler groß und Mainstream werden und sich nicht zu diesen Dingen äußern, oder wenn doch, dann nur sehr vorsichtig. Aber ich werde reden, und wer es nicht mag, muss mir nicht zuhören. Oder Sie können mir weiter zuhören, und ich kann anders denken als Sie – wir leben alle im selben Land. Und das habe ich gesagt: Politiker nutzen Situationen aus, um Menschen zu spalten, und das war nie mein Ziel. Und ich hatte nie Angst, mich auszudrücken, denn das bin ich, cabrón.

Als Sie bei Dalmaus Kundgebung sprachen, sagten Sie, dass politische Reden Sie nervöser machen als Auftritte.

Ich bin bis zu einem gewissen Grad schüchtern. Sobald ich mich mit Menschen wohlfühle, bin ich ein verrückter Mensch. Aber am Anfang bin ich immer schüchtern, und wenn es darum geht, über solche Dinge zu sprechen, werde ich super nervös, besonders wenn es eine Umgebung ist, die nicht mein Konzert ist. Wenn es mein Konzert ist, wenn es meine Bühne ist, dann mache ich, was ich will. Aber wenn ich woanders hingehen und sprechen muss, ist das wirklich schwer. Es fällt mir schwer, auch nur einen Toast auszusprechen. Ich sage dann so etwas wie [mit zittriger Stimme]: „Ich wünsche allen viel Glück!“ Wenn ich also über eine so persönliche und ernste Situation an einem Ort spreche, an dem so viele Menschen sind, dann weiß ich, dass jedes Wort ewig nachhallen wird. Ich war super nervös, aber ich fühlte mich auch großartig, nachdem ich es getan hatte.

Wie bewahren Sie sich Ihre Hoffnung? Die Wahlen in Puerto Rico und in den USA verliefen nicht so, wie viele Menschen es sich gewünscht hatten.

Ich denke, daran haben wir uns inzwischen gewöhnt. Letztendlich gibt es bei einer Wahl jemanden, der gewinnt, und jemanden, der verliert. Aber das ist nicht das erste Mal und auch nichts Neues. Ich glaube einfach, dass die Menschen dieses Mal viel Hoffnung hatten, und deshalb war es ein so harter Schlag. Aber es ist nichts Neues für uns, dass wir weitermachen und unser Leben weiterleben und weiterkämpfen und weiter Widerstand leisten und weiter verteidigen müssen, was uns gehört.

„In diesem Moment war ich so traurig. Ich habe geweint und hatte so viele Dinge im Kopf.“

Kürzlich fragte mich jemand, welche Botschaft ich am Tag vor und am Tag nach [den Wahlen] verkünden würde, und es wäre dieselbe. Die Situation ändert sich nicht, aber das schafft weiterhin soziales Bewusstsein und Stärke.

Sie haben Puerto Rico immer repräsentiert, egal auf welcher Bühne Sie stehen. Bei den Grammys 2023 zum Beispiel hatten Sie Bomba- und Plena-Tänzer auf der Bühne. Wie ist es, diese Traditionen mit der Welt teilen zu können?

Ich bin stolz und zufrieden mit mir selbst. Ich liebe es, das zu tun. Ich liebe es, Musik zu machen. Ich habe immer davon geträumt, dass Menschen zuhören und meine Musik erkennen und dass ich davon leben kann. Aber obwohl ich tief in meinem Herzen davon geträumt habe, hätte ich nie erwartet, so weit zu kommen. Also begann ich mich zu fragen: „Was kommt als Nächstes? Was macht man dann noch?„ Ich versuche nie, einen Rekord zu brechen, den ich bereits gebrochen habe, oder besser zu sein als wer weiß wer. Mit [jedem Album] versuche ich nicht, besser zu sein als „Un Verano Sin Ti„ oder „YHLQMDLG“ – nichts. Ich möchte etwas Neues schaffen. Andere Erinnerungen, andere Platten – etwas anderes als das, was ich zuvor gemacht habe.

Was möchte ich also noch tun? Was ist der Sinn, hier zu sein? Was bringt es, auf diesem Niveau zu sein? Was habe ich davon? Ich werde sterben und das war’s – ich werde nichts mitnehmen. Ich denke, das ist es: der Welt zu zeigen, wer ich bin und was meine Kultur ist, wo ich aufgewachsen bin. Ein wenig über mich zu sprechen, damit sie mich ein wenig besser kennenlernen können, und das bin ich: Ich bin Puertoricaner. Dieses Genre und diese Künstler in eine hohe Position bringen zu können … Sie machen Musik auf die gleiche Weise wie ich, ohne etwas zu erwarten, und nur aus reiner Freude und Leidenschaft am Musikmachen und um eine Botschaft mit anderen Menschen zu teilen. Das ist es, was mich erfüllt: helfen zu können und verschiedenen Rhythmen und jungen Menschen wie mir eine Position zu verschaffen.

Sie haben in der Vergangenheit gesagt, dass Sie immer Jahre im Voraus arbeiten und dass Sie Ihre nächsten Alben bereits geplant haben. Wie verändern sich diese Projekte, wenn Sie mit der Arbeit daran beginnen?

Ja, es verändert sich. Bei [„Debí Tirar Más Fotos“] hatte ich die ursprüngliche Idee, aber sie hat sich meiner Meinung nach zum Besseren verändert. Es entwickelte eine eigene Persönlichkeit und Energie, einen eigenen Fluss. Als ich „Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana“ machte, wollte ich eigentlich mit der Arbeit an diesem Album beginnen. Ich möchte nicht gemein zu [diesem Album] sein, aber ich habe das Gefühl, dass es mir am wenigsten Spaß gemacht hat, weil ich mich selbst unter Druck gesetzt habe, es zu machen. Als ich mit „Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana“ auf Tour ging, war es dasselbe – ich dachte: „Ich will nicht auf Tour gehen. Ich will an einem neuen Album arbeiten.“

Warum hatten Sie so viel Druck mit „Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana“?

Das habe ich mir selbst eingeredet. Ich dachte: „Ich will ein Album veröffentlichen, das nur Trap und diese Art von Musik enthält.“ Es gibt diesen Moment, in dem man sich auf diese Gedankenreisen begibt, wie: „Das ist es, was die Leute wollen.“ Aber welche Leute? Im Moment sitzen wir in diesem Büro, und ich habe das Gefühl, dass dieses Album alles ist und alles, was hier passiert, alles ist. Aber wenn man Google Maps nimmt [ruft Google Maps auf und zoomt auf eine Ansicht der ganzen Welt], sind wir nichts. Mein Album ist nichts, ich bin nichts. Also, wer zum Teufel hört zu? Und welchen Druck mache ich mir selbst? Man lernt aus den Dingen. Ich liebe dieses Album, aber ich habe gelernt, wo ich sein will und wohin ich gehen will. Ich werde dort sein, wo ich mich wohlfühle und glücklich bin und wo ich das Gefühl habe, etwas beizutragen.

„Un Verano Sin Ti“ hat eine Reihe von Rekorden gebrochen. Haben Sie gesehen, dass das Album so erfolgreich wurde, als Sie es gemacht haben?

Nein, Mann. Ich denke, man macht diese Projekte in der Hoffnung, dass sie ein Erfolg werden und den Leuten gefallen. Aber in diesem extremen Ausmaß, nein. Ich dachte, es würde etwas weniger werden [lacht]. Ich hatte schon etwas Selbstvertrauen, als ich es machte – ich erinnere mich, dass ich zu meinem Manager Noah sagte: „Ich mache dieses Album. Bitte mach es gut.“ Ich wiederhole keine Formeln. Ich kann bestimmte Dinge wiederholen, aber keine ganze Formel, nein. Ich wusste also, dass ich ein Album machen würde, das so reichhaltig ist, dass es jedem gefällt. Ich sagte: „Mach das Beste daraus, denn nach diesem Album werde ich kein weiteres mehr machen, das so ist wie dieses.“ Ich wusste, dass es erfolgreich sein würde, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so kommen würde.

Das hatte ich auch nicht erwartet. Ich wollte bestimmte Klänge erzeugen und dass die Leute es von Anfang bis Ende hören und jeder ein Lieblingslied hat. Das habe ich immer gesagt [über „Un Verano Sin Ti“]: Es gibt ein Lied für jeden. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so erfolgreich werden würde. Und am Ende bin ich glücklich und stolz, denn das war das Ziel: dass es den Leuten gefällt. Aber jetzt ist „Un Verano Sin Ti“ da, und ich werde nie versuchen, „Un Verano Sin Ti“ zu übertreffen. Bei meinen nächsten Projekten geht es nicht darum, dasselbe Niveau zu erreichen oder es zu übertreffen, nein. Das ist da und ich habe es geschafft. Es ist Zeit, andere Dinge zu machen, und damit bin ich zufrieden.

Können Sie sich vorstellen, das bis ins hohe Alter zu machen?

Bruder, ja, von ganzem Herzen. Manchmal sage ich: „Verdammt, ich glaube, ich bleibe hier und finde die Rhythmen, die ich mag und die mich erfüllen.“ Ich habe immer gesagt, dass ich Percussion liebe – Schlagzeug, Conga, Bongos. Das hat mir schon immer gefallen. Ich glaube, das liegt mir im Blut. Und ich habe es geliebt, [„Debí Tirar Más Fotos“] zu machen. Von allen Alben hat mir die Produktion dieses Albums am meisten Spaß gemacht.

Haben Sie dieses Mal mehr Fotos gemacht?

[Lacht.] Ein paar schon.

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt. Das Original finden Sie hier.