Der größte Weihnachts-Hit des Jahrtausends kommt von Ariana Grande

Zur Zeit befinden sich vor allem Weihnachtslieder vergangener Zeiten in den Charts. „Last Christmas“ von Wham!?Auch schon 40 Jahre alt. Mit „Jingle Bell Rock“ ist sogar eines mit an der Spitze, das 1957 veröffentlicht wurde.

Mehr zum Thema Christmas-Playlist: 10 großartige Songs zu Weihnachten

„Billboard“ klärt nun immerhin auf, wer in den letzten 25 Jahren erfolgreich war mit Hits für die Weihnachtszeit. Gezählt wurden dabei Verkäufe und Streams. Ganz vorne dabei ist „Santa Tell Me“ von Ariana Grande aus dem Jahr 2014. Der Sängerin folgen Kellsy Clarkson („Underneath The Tree“, 2010) und Michael Bublé mit seiner Neuversion von “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” (2011).

Auffällig: In der Top 10 befindet sich kein einziger Song, der vor 2010 erschien. Die Nullerjahre waren wohl ein Xmas-Elend.

Die erfolgreichsten Weihnachts-Songs der letzten 25 Jahre

1. “Santa Tell Me” by Ariana Grande (2014)

2. “Underneath The Tree” by Kelly Clarkson (2010)

3. “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” by Michael Bublé (2011)

4. “Like It’s Christmas” by The Jonas Brothers (2019)

5. “Merry Christmas” by Elton John & Ed Sheeran (2021)

6. “Mistletoe” by Justin Bieber (2011)

7. “Snowman” by Sia (2017)

8. “You Make It Feel Like Christmas” by Gwen Stefani (2017)

9. “Have Yourself a Merry Little Christmas” by Michael Bublé (2011)

10. “Holly Jolly Christmas” by Michael Bublé (2011)

Kleine Fußnote noch zu dem Ariana-Grande-Hit. Den hätte sich die Sängerin nach eigenen Angaben nämlich höchstselbst mit einem schlüpfrigen Video versauen können.

„Wir haben Video in letzter Minute ohne Budget gedreht, nur um etwas zu haben, das wir veröffentlichen können“, sagte sie vor einiger Zeit Spotify. „Im Originalvideo war ich in seltsamer Weihnachtsunterwäsche zu sehen und habe den Weihnachtsmann mit einem Rohrstock versohlt. Und darauf habe ich wirklich bestanden. Ich dachte mir: ‘Das ist die richtige Stimmung für diesen Song. Glaubt mir, ich weiß es.‘ Und das Label meinte nur: „Hey, Schatz, ich glaube nicht, dass wir das verwenden können.“ Ich bin froh, dass ich damals auf sie gehört habe.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zum Thema Ariana Grande unten durch bei Elvira: Ja zur XL-Gästeliste, nein zum Selfie

Nur um das klarzustellen: Von Mariah Careys Mega-Hit „All I Want For Christmas Is You“ ist Ariana Grande trotz allem weit entfernt, wenn es um Verkäufe und Streams geht. Aber das Lied erschien eben vor der Jahrtausendwende.