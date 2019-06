„Der Song war ein Ruf zur Besinnung aufs eigene Gewissen“, sagte Novoselic 2000 – eine Handgranate von Rächer Cobain gegen das Verschwinden der Jugendkultur im Rachen der Großkonzerne.

Produzent Butch Vig hörte „Smells Like Teen Spirit“ zum ersten Mal Anfang 1991, aufgenommen von Kurt Cobain, Dave Grohl und Krist Novoselic in einer Probenscheune in Tacoma, Washington. Auf Kassette, über Ghettoblaster. Es klang grauenhaft.

Vig, der Nirvanas Major-Label-Debüt „Nevermind“ betreuen sollte, hörte dem Song nicht an, dass er bald den Underground-Punk zum neuen Mainstream machen würde. Und Cobain, einen problembeladenen jungen Mann mit strikter Indie-Ethik, zum Megastar. „Ich hörte schon irgendwie den ,Hello, hello‘-Teil und die Akkorde“, sagte Vig später. „Aber es war alles so undeutlich, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich davon zu erwarten hatte.“

„Teen Spirit“ pustete die verbliebenen Reste der 80er über Nacht von der Pop-Landkarte. „Der Song war ein Ruf zur Besinnung aufs eigene Gewissen“, sagte Novoselic 2000 – eine Handgranate von Rächer Cobain gegen das Verschwinden der Jugendkultur im Rachen der Großkonzerne, geladen mit der boshaften Refrainzeile: „Here we are now, entertain us.“

Mit dem Satz kam Cobain oft auf Parties an, „um das Eis zu brechen“, wie er sagte. Die Zeile beleuchtete zudem, meinte Novoselic, „wie Kurt die Welt sah. Das könnte auch er sein, wie er vorm Fernseher sitzt und ihm vor der Popkultur graut“.

Kopie der Pixies?

Cobain benutzte die Laut-Leise-Dynamik seiner Lieblingsband, den Pixies. Die listigen Hooks spiegelten auch seine Bewunderung für John Lennon. In Cobains Kopf gab es, so Butch Vig, „diesen Widerspruch von Punk-Zorn und Entfremdung einerseits und einer verletzlichen Pop-Sensibilität andererseits.

Bei ,Teen Spirit‘ steckt diese Verletzlichkeit vor allem in seiner Stimme“. Schade, dass Cobain schon bei Nirvanas letzter US-Tour Ende ’93 genug davon hatte, „Teen Spirit“ jeden Abend spielen zu müssen. „Es gibt viele andere Songs von mir, die genauso gut sind, wenn nicht besser“, sagte er.

Erschienen auf: Nevermind, 1991

Nirvana – „Smells Like Teen Spirit“: Lyrics

Load up on guns, bring your friends

It’s fun to lose and to pretend

She’s over-bored and self-assured

Oh no, I know a dirty word

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello

With the lights out, it’s less dangerous

Here we are now, entertain us

I feel stupid and contagious

Here we are now, entertain us

A mulatto, an albino, a mosquito, my libido

Yeah, hey

I’m worse at what I do best

And for this gift I feel blessed

Our little group has always been

And always will until the end

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello

With the lights out, it’s less dangerous

Here we are now, entertain us

I feel stupid and contagious

Here we are now, entertain us

A mulatto, an albino, a mosquito, my libido

Yeah, hey

And I forget just why I taste

Oh yeah, I guess it makes me smile

I found it hard, it’s hard to find

Oh well, whatever, never mind

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello

With the lights out, it’s less dangerous

Here we are now, entertain us

I feel stupid and contagious

Here we are now, entertain us

A mulatto, an albino, a mosquito, my libido

A denial, a denial, a denial, a denial, a denial

A denial, a denial, a denial, a denial

Nirvana – „Smells Like Teen Spirit“: Lyrics – Übersetzung

Schnapp‘ dir einen Haufen Waffen

Und bring‘ deine Freunde mit

Es macht Spaß, zu verlieren und so zu tun als ob

Sie ist zu Tode gelangweilt und selbstsicher

Oh nein, schon verstanden, das ist ein schmutziges Wort

Hallo, hallo, hallo, wie tief unten?

Hallo, hallo, hallo, wie tief unten?

Hallo, hallo, hallo, wie tief unten?

Hallo, hallo, hallo…

Es ist weniger gefährlich, wenn die Lichter aus sind

Hier sind wir, jetzt lasst uns auch mal was sagen

Ich fühl‘ mich dumm und infektiös

Hier sind wir, jetzt lasst uns auch mal was sagen

Ein Mulatte

Ein Albino

Ein Moskito

Meine Libido

Yay! Hey! Yay!

Sogar bei dem, was ich am besten kann, bin ich schlecht

Und für diese Gabe fühle ich mich gesegnet

Unsere kleine Gruppe war schon immer so

Und wird es immer sein bis zum Ende

Hallo, hallo, hallo, wie tief unten?

Hallo, hallo, hallo, wie tief unten?

Hallo, hallo, hallo, wie tief unten?

Hallo, hallo, hallo…

Es ist weniger gefährlich, wenn die Lichter aus sind

Hier sind wir, jetzt lasst uns auch mal was sagen

Ich fühl‘ mich dumm und infektiös

Hier sind wir, jetzt lasst uns auch mal was sagen

Ein Mulatte

Ein Albino

Ein Moskito

Meine Libido

Yay! Hey! Yay!

Weiß nicht mehr, wieso ich es schmecke

Oh ja, ich denke, das bringt mich zum Lachen

Ich fand es schwer, es war schwer zu finden

Ach, mir egal, schon gut

Hallo, hallo, hallo, wie tief unten?

Hallo, hallo, hallo, wie tief unten?

Hallo, hallo, hallo, wie tief unten?

Hallo, hallo, hallo…

Es ist weniger gefährlich, wenn die Lichter aus sind

Hier sind wir, jetzt lasst uns auch mal was sagen

Ich fühle mich dumm und infektiös

Hier sind wir, jetzt lasst uns auch mal was sagen

Ein Mulatte

Ein Albino

Ein Moskito

Meine Libido

