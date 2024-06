Madonna hat auch nach ihrer „Celebration“-Tour noch Grund zum Feiern. Fast zwei Monate nachdem die Popsängerin ihre Welttournee mit einem kostenlosen Konzert am 5. Mai am Copacabana-Strand in Rio de Janeiro beendet hatte, sind die Statistiken da – und die sehen gut aus.

So schnitt Madonnas „Celebration“-Tour ab

Die zuvor laut gewordenen Negativ-Stimmen, die glaubten, Madonna hätte die Tour im Juli 2023 wegen schlechter Ticketverkäufe verschoben, hatten wohl Unrecht – 856,247 Tickets soll die Sängerin nämlich für 34 von 65 Shows verkauft haben und dabei 178,8 Millionen US-Dollar eingenommen haben.

Mit diesen Mega-Zahlen wurde Madonnas Tour in „Pollstars Halbjahresbericht“ von Montag (24. Juni) zur bisher umsatzstärksten im Jahr 2024 gekürt. Durchschnittlich 208,85 US-Dollar soll eine Karte für Madonnas Live-Gigs gekostet haben.

Damit sind die Tickets sogar 80 US-Dollar günstiger als die von den folgenden Acts in der Liste. Bad Bunny soll mit einem durchschnittlichen Ticketpreis von 288,25 US-Dollar einen Umsatz von rund 174,6 Millionen US-Dollar erzielt haben. An dritter Stelle befindet sich mit einem Umsatz von 169,5 Millionen US-Dollar Luis Miguel.

Anzumerken: In den erhobenen Verkaufsstatistiken von Madonnas „Celebration“-Tour ist das Riesen-Abschlusskonzert vor 1,6 Millionen Menschen in Rio de Janeiro nicht dabei. Das war bekanntlich umsonst und spielte dem Star somit keinen einzigen Dollar in die Tasche.

Taylor Swift fehlt

Nach der Halbjahresbilanz von „Pollstars“ ist klar: Madonna liegt selbst mit nur einem Teil ihrer Shows (34 von 65) vor anderen Künstler:innen – wobei ein wichtiger Act in der Auflistung fehlt. Taylor Swift gibt die Zahlen ihrer „The Eras“-Tour nämlich nicht raus. Ob der Popstar mit seinen Einnahmezahlen wohl an der „Queen of Pop“ vorbeiziehen würde? Denkbar wäre es, immerhin ist Swift derzeit die gefragteste Musikerin weltweit.

Was zuvor geschah

Im Juli 2023 wurde bekannt, dass die „Celebration“-Tour nicht wie geplant am 15. Juli, sondern erst am 14. Oktober 2023 starten würde. Am 24. Juni wurde Madonna dann von einer ihrer Assistentinnen bewusstlos in ihrem Zimmer aufgefunden. Daraufhin wurde sie in die Notaufnahme eingeliefert, wo sie sich später erholte – Steps ihrer Genesung waren immer wieder in Medienberichten nachzulesen.