Erklärt: Bad Bunny und sein Ocasio-64-Trikot

Bad Bunny trug während seiner historischen Super-Bowl-Halftime-Performance ein cremeweißes Trikot mit der Aufschrift „OCASIO“ auf dem Rücken und der Zahl „64“ auf der Vorderseite. Viele Fans dachten, die Trikotwahl sei eine Anspielung auf den vollständigen Namen des Stars, Benito Antonio Martínez Ocasio. Doch tatsächlich handelte es sich um eine bewegende Hommage an einen ganz bestimmten Ocasio. Bad Bunnys verstorbenen Onkel Cutito. In einem Statement auf Spanisch erklärte Bad Bunny, welche Bedeutung Cutito in seinem Leben hatte und warum er sich entschied, ihn zu ehren:

Die Bedeutung der Zahl 64

„1964 ist das Jahr, in dem mein Onkel Cutito geboren wurde, der Bruder meiner Mutter. Das Wenige, was ich über die NFL weiß, verdanke ich ihm. Mit 17 ging er in die Vereinigten Staaten, um zu arbeiten. Er lebte nie wieder in Puerto Rico, obwohl er uns immer Ende Januar oder Anfang Februar besuchte und bei uns zu Hause blieb. Das war mitten in der NFL-Postseason. Also habe ich die Spiele immer mit ihm geschaut. Er war ein großer Fan der San Francisco 49ers, des Teams, dessen Heimstadion der Austragungsort dieses Super Bowl 60 war, bei dem ich aufgetreten bin.

„Mein Onkel ist vor zwei Jahren gestorben, kurz nachdem die 49ers im Super Bowl 2024 gegen Kansas City verloren hatten. Ich habe immer davon geträumt, meinen Onkel zu einem Super Bowl mitzunehmen, und ich konnte es nicht. Er ging unerwartet, ohne Vorwarnung. Also habe ich mich während meiner Super-Bowl-Halftime-Show entschieden, ihn auf meinem Trikot zu tragen: OCASIO, sein Nachname, derselbe wie der meiner Mutter, und sein Geburtsjahr, 64. Ich habe ihm meine Show vor dem Beginn gewidmet. Ich bin sicher, dass er es gesehen hat, präsent war und stolz auf seinen Neffen war. Jetzt fehlt nur noch der Tag, an dem die 49ers wieder einen Super Bowl gewinnen.“

Einbettung in die Show

Bad Bunnys sentimentale Verneigung vor seinem Onkel ist eines von vielen Symbolen innerhalb der Performance. Der Star stellte außerdem sicher, zahlreiche kulturelle Bezugspunkte seines puerto-ricanischen Erbes einzubauen, darunter Verweise auf den Sapo Concho, eine auf Puerto Rico endemische und mittlerweile vom Aussterben bedrohte Krötenart, sowie auf die Flagge der Insel in Azul Clarito (Hellblau), einer Farbe, die mit der puerto-ricanischen Unabhängigkeitsbewegung assoziiert wird.