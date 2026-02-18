Bad Bunny erzielt ersten Solo-Nummer-eins-Hit mit „DtMF“

Erster Solo-Nummer-eins-Hit in den Hot 100

Bad Bunnys Siegesserie geht weiter. Der puertoricanische Superstar hat mit dem nostalgischen Plena-Track „DtMF“ offiziell seinen ersten Solo-Nummer-eins-Hit in den „Billboard“ Hot 100 erzielt. Zuvor hatte Bad Bunny 2018 als Featured Artist auf Cardi Bs „I Like It“ die Charts angeführt. Seitdem hat er 14 Top-10-Platzierungen erreicht und ist damit der Latin-Künstler mit den meisten Chartplatzierungen.

Dieser Erfolg folgt auf eine doppelt historische Woche für Bad Bunny, in der er als erster Künstler den Grammy für das Album des Jahres für ein spanischsprachiges Album gewann und als erster eine komplette Super-Bowl-Halbzeitshow auf Spanisch präsentierte. Letzte Woche stieg „DtMF“ erneut auf Platz zehn der Hot 100 ein, da Bad Bunnys gesamter Katalog nach seinen beiden Triumphen einen Streaming-Boom auf allen Plattformen verzeichnete.

Streaming-Rekorde und kulturelle Bedeutung

„DtMF“ erreichte Platz zwei der Hot 100, als es im Januar 2025 als Teil von Benitos genreübergreifendem Opus „Debí Tirar Más Fotos“ veröffentlicht wurde. Bad Bunny hat diese Woche noch drei weitere Songs in den Top 10, darunter „Baile Inolvidable“, „Nuevayol“ und seinen Hit „Tití Me Preguntó“ aus dem Jahr 2022.

Laut Luminate wurde seine Musik am 9. Februar, dem Tag nach dem Super Bowl, 99,6 Millionen Mal in den USA gestreamt, was einem Anstieg von 175 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Dieser Anstieg folgte auf einen Zuwachs von 117 Prozent am 2. Februar nach den Grammys 2026. „DtMF“ war laut Luminate mit 10,4 Millionen Streams der meistgestreamte Song von Bad Bunny in den USA am 9. Februar.

Moderne Plena mit emotionaler Botschaft

Klanglich verleiht „DtMF“ der lebhaften Plena, einem puertoricanischen Folk-Genre mit Call-and-Response-Struktur, einen modernen Touch und ist der erste Plena-Song, der die Hot 100 anführt. Es ist auch einer der bewegendsten Songs in Benitos Diskografie, in dem er auf die Vergangenheit zurückblickt und bedauert, nicht mehr Fotos gemacht zu haben, um diese Momente festzuhalten. Zugleich ist es eine Aufforderung, in der Gegenwart zu leben und das Leben zu schätzen, solange man noch kann.

„Manchmal gibt es diese Momente, die ich erlebe und genieße, aber ich habe keine Fotos gemacht“, sagte Bad Bunny im Interview mit ROLLING STONE im vergangenen Jahr. Über den Albumtitel und den Song fügte er hinzu: „Es hat eine große Bedeutung in Bezug auf den Wunsch, bestimmte Momente festgehalten zu haben. Das ist die Idee: den Moment zu genießen, wenn ich es kann, und Erinnerungen zu schätzen.“