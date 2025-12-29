Wie viel hat Bad Bunnys Residency tatsächlich für Puerto Rico eingebracht?

Auf dem Höhepunkt seiner Popularität verzichtete Bad Bunny auf eine typische Nordamerika-Tour und stellte stattdessen seine Heimat in den Mittelpunkt. Mit einer historischen Residency mit 31 Shows in San Juan, Puerto Rico. Die ausverkaufte Residency mit dem Titel „No Me Quiero Ir de Aquí“ (Ich will hier nicht weg) zog mehr als eine halbe Million Besucher an.

Die Shows fanden im José Miguel Agrelot Coliseum (lokal bekannt als „El Choli“) statt und liefen ab dem 11. Juli 2025 jeweils freitags, samstags und sonntags. Die ersten neun Shows waren ausschließlich für Einwohner Puerto Ricos geöffnet. Die folgenden 21 Shows richteten sich gezielt an Nicht-Einwohner, die nach Puerto Rico reisen sollten, um Bad Bunny in seiner Heimat zu erleben.

Während mehrere Studien den wirtschaftlichen Nutzen der Residency für Puerto Rico gemessen haben – mit Fokus auf die Ausgaben derjenigen, die für die Konzerte anreisten –, geht der vollständige kulturelle und wirtschaftliche Einfluss dieser Residency auf Bad Bunnys Heimat weit über diese Dollarbeträge hinaus.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Studien

Indira Luciano Montalvo, außerordentliche Professorin am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität von Puerto Rico in Río Piedras, führte eine Studie zu den wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Auswirkungen der Residency durch. Die Studie, die sie selbst als „sehr konservativ“ bezeichnet, zeigt, dass die Residency mindestens 176,6 Millionen US-Dollar einbrachte, hauptsächlich durch dokumentierte Löhne und Steuern.

„Die methodischen Ansätze variieren je nach Studie, was zu unterschiedlichen Schätzungen führt“, erklärt Luciano Montalvo. „Meine Studie schätzte die wirtschaftlichen Auswirkungen der Veranstaltung selbst. Wie viel sie in Produktion, Einnahmen, Beschäftigung und Ausgaben des Publikums generierte. Ohne Ticketkosten oder Ausgaben am Veranstaltungsort einzubeziehen.“

Die gemeinnützige Tourismusorganisation DMO Discover Puerto Rico schätzt, dass die Residency rund 200 Millionen US-Dollar an Touristenausgaben für Unterkünfte, Transport und Essen generierte. Ein Bericht von Gaither International kommt auf 733 Millionen US-Dollar an Gewinnen. Wobei auch der geschätzte Wert der gesteigerten internationalen Sichtbarkeit und der veränderten globalen Wahrnehmung Puerto Ricos berücksichtigt wird.

Indirekte Effekte und der „Musical Effect“

Doch der indirekte wirtschaftliche Nutzen, der nur schwer vollständig messbar ist, könnte noch bedeutender sein. „Es gibt einen direkten Einfluss der Residency, den wir greifbar messen können“, sagt Javier Hernández Acosta, Dekan der School of Arts, Design and Creative Industries an der Universidad del Sagrado Corazón in Puerto Rico. „Aber noch wichtiger ist, all die Auswirkungen zu sehen, die sie auf verschiedene Aspekte der Wirtschaft hat.“

Zu diesen wirtschaftlichen Effekten zählen unter anderem ein Anstieg des Verkaufs von Vejigante-Masken in Ponce um 340 Prozent. Lokale Buchhandlungen mit einem Verkaufsplus von 280 Prozent bei Werken puerto-ricanischer Autoren. Oder durchschnittliche Einkommenssteigerungen von 65 Prozent für lokale Salsa-, Bomba- und Plena-Künstler, wie die AMW Group berichtet.

Einer der Hauptprofiteure der Aufmerksamkeit, die einige dieser Studien gemessen haben, sind andere puerto-ricanische Musiker, die Bad Bunny während der Residency präsentierte. Die Gruppe Chuwi etwa trat bei allen 31 Shows auf und eröffnet nun den lateinamerikanischen Teil von Bad Bunnys Welttournee. „Ich glaube, es gibt einen unsichtbaren Wert, der schwer zu messen ist, angesichts all der Möglichkeiten, die [Bad Bunny] allein dadurch eröffnet hat, dass er uns ins Rampenlicht gestellt hat“, sagt Wester Aldarondo von Chuwi.

Los Pleneros de la Cresta und kulturelle Investitionen

Eine weitere Gruppe, die jede Nacht der Residency auftrat, war Los Pleneros de la Cresta. Die Gruppe traf Bad Bunny erstmals am 3. November 2024 beim Festival de la Esperanza, der Abschlussveranstaltung für politische Kandidaten in Puerto Rico, die sich für die Unabhängigkeit einsetzen, bei der viele bedeutende puerto-ricanische Musiker auftraten.

„Während wir hinter der Bühne auf unseren Auftritt warteten, kam Bad Bunny mit seinem Team an. Er begrüßte uns und sagte, dass er unsere Musik höre, was uns natürlich überraschte. Er sah unsere erstaunten Gesichter und sagte: ‚Und ich werde euch ein Geheimnis verraten, von dem ich hoffe, dass es hier bleibt. Und zwar, dass ihr auf unserem nächsten Album sein werdet.‘ Unsere Gesichter waren noch überraschter“, erinnert sich Gruppenmitglied Jeyluix Ocasio Rivera. „Dann holte er sein Handy heraus und zeigte uns in seinen Notizen die Tracklist des Albums, und tatsächlich stand dort ‚CAFé CON RON‘ featuring Los Pleneros de la Cresta.“

Im Januar 2025 erschien DeBÍ TiRAR MáS FOToS, und alles änderte sich für die Plena-Gruppe, die 2013 an der Universität von Puerto Rico in Río Piedras gegründet wurde, mit dem Ziel, Plena zu lehren und die afro-puerto-ricanische Tradition lebendig zu halten.

Nach ihren Kollaborationen mit Bad Bunny stiegen Los Pleneros de la Cresta von Zehntausenden monatlicher Spotify-Hörer auf 12 Millionen. Dies führte direkt zu einer veränderten wirtschaftlichen Realität, die wiederum die kulturellen und politischen Projekte beeinflusst, denen sich die Gruppe in Puerto Rico widmet. Parallel zum Beginn der Residency starteten Los Pleneros gemeinsam mit ihrer gemeinnützigen Organisation Acción Valerosa die Ruta Café Con Ron – ein kulturelles Erlebnis, bei dem Teilnehmer Tickets für eine edukative Variante eines Chinchorreo erwerben, einer typischen Bar-Tour auf einem Partybus im puerto-ricanischen Stil.

Nachhaltiger kultureller Wandel

Die Route führte vom urbanen Bayamón in die Bergstadt Ciales und beinhaltete Stopps für Kaffeeverkostungen, lokale Kunst und mehr. Sie generierte 45.000 US-Dollar an Einnahmen, die zu 100 Prozent in die Restaurierung des historischen Kulturzentrums Yerba Bruja in Ciales fließen. „Diese Investitionen beginnen damit, dass wir sie gezielt an unsere Organisation lenken können, unsere Fähigkeit stärken, weiterhin das Leben der Puerto Ricaner zu beeinflussen, indem wir Gemeindeführer einstellen, ihnen Dienstleistungen bieten und das Geld dort investieren, wo es direkt ins Herz des puerto-ricanischen Volkes fließt. Es ist eine Kette“, sagt Joseph Ocasio Rivera von Los Pleneros de la Cresta.

Ähnlich wie Los Pleneros hatte auch Chuwi vor der Veröffentlichung ihrer Kollaboration „WELTiTA“ mit Bad Bunny auf „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ nur einige Tausend Follower. Nach dem Album-Release stiegen sie rasch auf 14 Millionen monatliche Spotify-Hörer. Im September spielten sie ihr erstes NPR-Tiny-Desk-Konzert.

„[Bad Bunny] hätte all das nicht tun müssen. Ich glaube nicht, dass irgendein Künstler in der Geschichte so viel Aufwand betrieben hat, um anderen Künstlern von der Insel zu helfen, die Leiter hinaufzuklettern“, sagt Wester Aldarondo von Chuwi. „Dass er es tut, dass er so viel Energie und Ressourcen investiert, ist eine klare Botschaft: ‚Nein, Puerto Rico, wir werden alle gemeinsam aufsteigen.‘“

Internationale Wirkung: „De Puerto Rico Pa’l Mundo“

Neben Chuwi und Los Pleneros de la Cresta traten bei der Residency mehr als ein Dutzend puerto-ricanischer Musiker auf, bekannt als „Los Sobrinos“, dazu eine Crew aus Dutzenden puerto-ricanischer Tänzer sowie einzelne Künstler wie der Cuatro-Spieler José Eduardo Santana und die Stimme von Sapo Concho, Kenneth Canales – alle sind inzwischen Teil von Bad Bunnys Welttournee.

Seit dem Ende der Residency ist Bad Bunny mit seinem Welttournee-Projekt „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ unterwegs und generiert bereits wirtschaftliche Effekte in anderen Teilen Lateinamerikas. Der erste Stopp war die Dominikanische Republik, wo die dreitägige Konzertreihe in Santo Domingo Berichten zufolge rund 15.000 ausländische Touristen und Einnahmen von etwa 14 Millionen US-Dollar brachte.

Am 21. Dezember beendete Bad Bunny eine Serie von acht Konzerten im Estadio GNP Seguros in Mexiko-Stadt. Laut der Nationalen Handels-, Dienstleistungs- und Tourismuskammer von Mexiko-Stadt sollten diese Shows voraussichtlich 177 Millionen US-Dollar generieren – aus Ticketverkäufen, Hotels, Essen, lokalem Transport, Einzelhandel und mehr. Mehr als eine halbe Million Menschen besuchten die Konzerte, bis zu 45 Prozent davon aus dem Ausland.

Bad Bunnys Residency löste eine vielschichtige wirtschaftliche Revolution für seine Heimat Puerto Rico aus. Während sein außergewöhnliches Jahr voller Rekorde und Innovationen zu Ende geht, trägt er diese Effekte nun als Teil seiner Welttournee in die ganze Welt hinaus.