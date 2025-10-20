Die Kritik an Bad Bunnys Super-Bowl-Auftritt folgt einem üblen Muster

Als die NFL, Roc Nation und Apple Music bekannt gaben, dass Bad Bunny 2026 in der Halbzeitpause des Super Bowl auftreten würde, kam es fast sofort zu einem Aufruhr. Auf der einen Seite gab es Jubel und Begeisterung: Seine Fans erkannten die historische Bedeutung des Auftritts, der als erste vollständig auf Spanisch gehaltene Halbzeitshow des Super Bowl in die Geschichte eingehen wird. Außerdem kam die Ankündigung am Ende eines weiteren erfolgreichen Jahres für Bad Bunny – nach einer triumphalen 31-tägigen Residency in Puerto Rico, einem rekordverdächtigen Amazon-Stream des Konzerts und dem Blockbuster-Erfolg seines Chartstürmer-Albums Debí Tirar Más Fotos.

Auf der anderen Seite gab es ebenso viel Aufregung, aber diese Diskussionen waren fast hysterisch – und weitaus hässlicher. Konservative kritisierten die Entscheidung der NFL scharf und hatten mit so ziemlich jedem Aspekt des bekanntesten Stars der lateinamerikanischen Musik ein Problem. Seine Musik? Unhörbar. Seine Politik? Inakzeptabel. Seine Texte auf Spanisch? Unamerikanisch.

Bad Bunny ist in der globalen Musikszene gerade deshalb so beliebt, weil er authentisch er selbst ist, sich für Mode und Ästhetik entscheidet, die Geschlechternormen unterläuft, und sich weigert, gefällige, kommerzielle Popmusik auf Englisch zu machen. Er scheut sich nicht, in seinen Songs seine Meinung zu sagen und spricht oft über die Schwierigkeiten in Puerto Rico, wie Gentrifizierung, wirtschaftliche Probleme und die langfristigen Auswirkungen der Kolonialisierung. Und obwohl er kein polemischer Künstler ist, der lange Tiraden gegen die Regierung hält, hat er sich für Themen eingesetzt, die ihm am Herzen liegen, wie zum Beispiel die Rechte von Einwanderern angesichts der grausamen Abschiebepolitik der Regierung.

In einem Interview mit dem Magazin i-D erklärte er, dass er sich unter anderem gegen eine Tournee in den USA entschieden habe, weil er nicht wollte, dass die Einwanderungsbehörde ICE seine überwiegend lateinamerikanischen Fans außerhalb seiner Konzerte terrorisiert.

Donald Trump kennt Bad Bunny nicht, findet aber alles lächerlich

Das macht ihn zu einem Ziel für Konservative. Newsmax-Moderator Greg Kelly rief zu einem Boykott der NFL auf und beharrte darauf, dass Bad Bunny „Amerika hasst, Präsident Trump hasst, die Einwanderungsbehörde ICE hasst, die englische Sprache hasst! Er ist einfach ein schrecklicher Mensch.“ Sogar die höchsten Ebenen der Regierung haben sich eingeschaltet. Kristi Noem, die Ministerin für Innere Sicherheit, drohte, dass Einwanderungsbeamte „überall“ bei der Veranstaltung präsent sein würden. Trump ging später zu Newsmax, um den Musiker zu kritisieren, und sagte: „Ich habe noch nie von ihm gehört. Ich weiß nicht, wer er ist. Ich weiß nicht, warum sie das tun, es ist verrückt, und dann geben sie einem Promoter die Schuld, den sie engagiert haben, um für Unterhaltung zu sorgen. Ich finde das absolut lächerlich.“

Turning Point USA, die konservative, auf junge Menschen ausgerichtete Gruppe, die vom verstorbenen Charlie Kirk gegründet wurde, beschloss, während Bad Bunnys Auftritt ein „Gegenprogramm“ zu organisieren, das sie „The All-American Halftime Show“ nennt, um „Glauben, Familie und Freiheit“ zu feiern. Über ein Kontaktformular auf der Website können Follower Musik und Künstler anfragen, darunter Lobpreismusik, Country und „alles auf Englisch”. MAGA-Anhänger verfassten sinnlose Petitionen, um seinen Auftritt zu ersetzen, und forderten sogar seine Ausweisung – obwohl Puerto Rico ein Territorium der USA ist und er amerikanischer Staatsbürger ist.

So ärgerlich und übertrieben diese Reaktion auch sein mag, sie ist Teil einer bedauerlichen, engstirnigen Tradition, lateinamerikanische Künstler in den Vereinigten Staaten auszugrenzen und zu diskriminieren, obwohl diese Musiker oft Amerikaner sind und einen großen Teil der Bevölkerung repräsentieren. Diese Momente sind gefühllos und von Fremdenfeindlichkeit geprägt, doch sie reichen Jahrzehnte zurück.

So spielte beispielsweise der puertoricanische Künstler José Feliciano 1968 bei der World Series „The Star-Spangled Banner“ – allerdings in einem reduzierten, lateinamerikanisch beeinflussten Stil auf seiner Akustikgitarre. Der Auftritt wurde zu einem Blitzableiter; viele Menschen nahmen ihn als eine Art Demonstranten der Gegenkultur wahr und waren verwirrt von Felicianos langen Haaren und Sonnenbrille (die er trug, weil er blind geboren wurde). Sie beschwerten sich wütend bei Radiosendern und schickten ihm Hassbriefe, einige forderten sogar seine Ausweisung – obwohl Feliciano, wie Bad Bunny, in Puerto Rico geboren wurde und US-amerikanischer Staatsbürger ist. Die Geschichte und die Ignoranz wiederholen sich, und in diesem Fall hatte dies für einige Jahre schwerwiegende Folgen für Felicianos Karriere.

„Um ehrlich zu sein, war ich ein wenig deprimiert“, sagte Feliciano später. „Und dann hörten sie auf, mich zu spielen. Als hätte ich die Pest oder so etwas.“ Jahre später, im Jahr 2018, reflektierte er über den Vorfall und erzählte, dass seine Interpretation eigentlich seine Art war, sein Land aus tiefstem Herzen zu ehren. „Als ich die Hymne sang, tat ich dies mit dem Verständnis in meinem Herzen und meinem Verstand, dass ich es tat, weil ich ein Patriot bin“, sagte Feliciano. „Ich wollte ein dankbarer Patriot sein. Ich habe meine Gefühle für Amerika zum Ausdruck gebracht, als ich die Hymne auf meine Weise gesungen habe, anstatt sie einfach nur mit einem Orchester zu singen.“ (Vielleicht ist es kein Zufall, dass Bad Bunny Feliciano als Pionier und Wegbereiter ehrte und ihn während seines Headliner-Auftritts 2023 auf die Bühne holte.)

Ricky Martin und die Grammy-Kontroverse

Andere Beispiele für die Einbeziehung lateinamerikanischer Künstler auf Mainstream-Bühnen haben selbst Jahrzehnte später noch zu unnötigen Kontroversen geführt. Nehmen wir die Grammys 1999: Damals war Ricky Martin ein aufstrebender Star, der erfolgreich eine Karriere vom Kinder-Boyband-Mitglied bei Menudo zum erfolgreichen Solokünstler aufgebaut hatte. Er war bereits ein bekannter Name in der lateinamerikanischen Musikszene, und sein Album „Vuelve“ wurde für einen Grammy in der Kategorie „Best Latin Pop“ nominiert.

Sein Labelchef Tommy Mottola drängte darauf, dass Martin einen der Titel – die berühmte FIFA-Hymne „Cup of Life“, die Martin für die Weltmeisterschaft 1998 geschrieben hatte – als Eröffnungsnummer für die Grammy-Übertragung performen sollte. Trotz Martins Bühnenpräsenz und Starpower lehnten die Produzenten der Preisverleihung die Idee ab, da sie überzeugt waren, dass ein lateinamerikanischer Act, der hauptsächlich auf Spanisch singt, für die Show nicht funktionieren würde.

Mottola erinnerte sich später daran, wie heftig der Widerstand war. „Es gab enormen Widerstand von den Leuten bei den Grammys”, sagte Mottola gegenüber „Billboard“. „Sie wollten keinen ‚Unbekannten’ auftreten lassen, obwohl wir weltweit bereits 10 Millionen Exemplare von Vuelve verkauft hatten. Für mich war das absolut INAKZEPTABEL. Wir hatten zu dieser Zeit einen enormen Einfluss, da fast alle großen Superstars bei unserem Label unter Vertrag standen. Wir haben unsere ‚Meinung und unseren Einfluss‘ deutlich zum Ausdruck gebracht und gesagt: ‚Ricky muss bei den Grammys auftreten!‘ Nein war keine Option.“

Mottola musste für diesen Moment kämpfen, um ihn zu verwirklichen – und Standing Ovations und Tausende verkaufte Platten bewiesen schließlich, dass die kurzsichtigen Vorurteile der Grammys jeglicher Grundlage entbehrten. Heute erscheint das noch lächerlicher, da lateinamerikanische Musik weiterhin mehr als 1 Milliarde Dollar Umsatz generiert. Bad Bunny trat später an derselben Stelle bei den Grammy Awards auf – und obwohl er offenbar keinen Widerstand von den Verantwortlichen der Show zu spüren bekam, sorgte er für Aufsehen, als in der CBS-Übertragung Untertitel eingeblendet wurden, in denen seine Texte als „Gesang in einer anderen Sprache als Englisch“ beschrieben wurden.

Die allzu häufige fremdenfeindliche Reflexreaktion auf lateinamerikanische Künstler wird oft allein durch die Sprache ausgelöst. Erst im Juni dieses Jahres wurde die Sängerin Nezza, die kolumbianischer und dominikanischer Abstammung ist, gebeten, bei einem Spiel der Dodgers die Nationalhymne zu singen. Sie hatte sich darauf vorbereitet, „El Pendón Estrellado“ zu singen, eine spanische Version, die 1945 von Clotilde Arias geschrieben wurde, nachdem die Abteilung für kulturelle Zusammenarbeit des Außenministeriums um übersetzte Versionen der „Star Spangled Banner“ gebeten hatte. (Diese wurden im Rahmen der „Good Neighbor Policy“ von Präsident Franklin D. Roosevelt gegenüber Lateinamerika angefordert.) Einigen Berichten zufolge teilten ihr die Verantwortlichen der Dodgers in letzter Minute mit, dass sie nicht auf Spanisch singen dürfe – doch sie tat es trotzdem, was Konservative verärgerte und im Internet Empörung und Beleidigungen auslöste.

Nezza erklärte ihre Entscheidung damals in einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE mit den Worten: „Repräsentation ist wichtig.“ Sie fügte hinzu: „Für alle, die sich an ihren Perlen festklammern, ist es wichtig zu wissen: 1945 gab Präsident Franklin D. Roosevelt selbst eine offizielle spanische Version von „The Star-Spangled Banner“ in Auftrag, um Lateinamerikaner zu ehren und einzubeziehen. Diese Version – „El Pendón Estrellado“ – erzählt genau dieselbe Geschichte, Wort für Wort in ihrer Bedeutung, und hat genau dieselbe Melodie. Der Kern der Hymne ändert sich nicht mit der Sprache. Warum wurde mir also gesagt, ich dürfe sie nicht singen? Das muss doch Sinn machen.“

Konservative sind gegen alles Lateinamerikanische

Aufgrund langjähriger Vorurteile wurden lateinamerikanische Künstler in der Musikgeschichte mit Misstrauen, Zweifeln und sogar Empörung betrachtet, aber diese Einstellungen haben sich unter der aktuellen Regierung zu etwas weitaus Intensiverem und Unheimlicherem entwickelt. Bad Bunnys Auftritt beim Super Bowl findet zu einer Zeit statt, in der die Regierung die lateinamerikanischen Gemeinschaften gegen sich aufgebracht, anti-lateinamerikanische Rhetorik verbreitet und Einwanderer mit erbärmlicher Grausamkeit behandelt hat, indem sie Bilder von gewaltsamen, oft brutalen Verhaftungen und brutalen Inhaftierungen kaltherzig gefeiert hat.

Selbst das Sprechen von Spanisch wird von Konservativen als andersartig angesehen und als anti-amerikanisch dargestellt. Sobald Trump sein Amt antrat, erließ er eine Verordnung, die Englisch zur offiziellen Sprache der USA machte, während das Weiße Haus spanische Übersetzungen von seinen offiziellen Websites entfernte. In den sozialen Medien zeigen virale Videos, wie Rechte Menschen konfrontieren, die Spanisch sprechen, und die Sprache mit denen in Verbindung bringen, die nicht hier „hingehören“, wobei sie die Tatsache ignorieren, dass 18 Prozent der Bevölkerung zweisprachig sind.

Doch trotz der Rhetorik, die in einer so hässlichen Geschichte verwurzelt ist, wird Bad Bunny im Februar dennoch die Bühne betreten und seine Songs in der Sprache performen, in der er sie geschrieben hat. Dieser Moment wird Millionen von Menschen in diesem Land repräsentieren, darunter viele Latinos, die 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Was er sagen oder tun wird, liegt letztendlich bei ihm, aber allein die Tatsache, dass er ins Rampenlicht tritt, wird eine politische Aussage sein – eine, die von seinen Wurzeln, seiner Herkunft und der Geschichte lateinamerikanischer Künstler spricht, die ihm geholfen haben, hierher zu kommen. Wie auch immer, es wird ein Moment der Selbstdarstellung sein – und zwar einer, der auch zutiefst amerikanisch ist.