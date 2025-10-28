Jay-Z glaubt, dass es gar keinen Hass auf Bad Bunny gibt

Als Bad Bunny die Nachricht erhielt, dass er Headliner der Halbzeitshow des Super Bowl LX sein würde, kam der Anruf direkt von Jay-Z. In den Wochen seit der Bekanntgabe dieses historischen Ereignisses haben mehrere rechte Persönlichkeiten und konservative Kommentatoren Roc Nation, die NFL und Apple Music für ihre Entscheidung kritisiert, einen der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten als Headliner eines der prestigeträchtigsten Musikereignisse zu engagieren.

Die Tatsache, dass Bad Bunny nicht auf Englisch singen wird und klare Positionen zur US-Politik und zu Einwanderungsfragen bezogen hat, hat das Feuer nur noch weiter angefacht. Aber Jay-Z lässt sich von der Kritik nicht beeindrucken.

„Sie lieben ihn“, sagte Jay-Z in einem Video, das von „TMZ“ aufgenommen wurde, während er in New York Erinnerungsstücke signierte. „Lasst euch nicht täuschen.“ Seine kurze Antwort kam, nachdem die Frau hinter der Kamera darauf bestand, dass „wir über Bad Bunny reden müssen“, worauf er antwortete: „Ich will über nichts reden.“ Er gab erst nach, als sie genauer fragte: „Warum hassen die Leute ihn?“

NFL steht fest zur Halbzeitshow-Entscheidung

Letzte Woche äußerte sich NFL-Kommissar Roger Goodell zum ersten Mal zu den negativen Reaktionen. „Er ist einer der beliebtesten Entertainer der Welt“, sagte er „The Atlantic“. „Das ist es, was wir erreichen wollen. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Unterhaltungsgeschäfts. Das ist sorgfältig durchdacht.“

Goodell fügte hinzu: „Ich würde sagen, ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals einen Künstler ausgewählt haben, bei dem es keine Gegenreaktionen oder Kritik gab. Wir haben Hunderte Millionen Zuschauer, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es eine gute Show werden wird.“

George Strait statt Bad Bunny

Es gibt eine Petition, in der gefordert wird, dass der Country-Sänger George Strait Bad Bunny als Halbzeit-Show-Künstler ersetzen soll. Selbst wenn alle 80.000 Menschen, die sie bisher unterzeichnet haben, beschließen würden, die Show zu boykottieren, ist es unwahrscheinlich, dass ihre Nichtteilnahme die Zuschauerzahlen des puertoricanischen Superstars beeinträchtigen würde.

Er wird sowieso nicht für sie da sein! „Was ich empfinde, geht über mich selbst hinaus“, sagte Bad Bunny in einer Erklärung, als die Nachricht von seinem Auftritt bekannt wurde. „Es ist für diejenigen, die vor mir da waren und unzählige Yards gelaufen sind, damit ich kommen und einen Touchdown erzielen konnte … das ist für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL.“