Bad Bunny: Super-Bowl-Auftritt als Statement – Proteste erwartet

„Bad Bunny ist genau der Künstler, den wir im politischen Klima der USA jetzt brauchen“, schrieb ein Fan auf X. „Er wird großartig sein. Ohne Zweifel liefert er eine starke Show mit klarer Botschaft.“

Symbol für Repräsentation und Widerstand

Einige verwiesen auf die Symbolik seines Albums „Debí Tirar Más Fotos“, in dem der Musiker puertoricanische Klänge aufgriff und die Auswirkungen des amerikanischen Kolonialismus besang. Etwa im Song „Lo Que Le Pasó a Hawái“. „Mit allem, was gerade mit ICE passiert, ist das mehr als eine Performance. Es ist ein Statement“, schrieb ein weiterer User.

Andere betonten die historische Dimension: „BAD BUNNY WIRD GESCHICHTE SCHREIBEN ALS ERSTER MÄNNLICHER LATEINAMERIKANISCHER KÜNSTLER, DER DIE SUPER-BOWL-HALBZEITSHOW HEADLINED.“

„Der kompromissloseste hispanische Künstler auf der größten Bühne des Landes – ich bin dabei!!!!“, jubelte ein Fan.

Politische Brisanz und klare Botschaft

Kurz vor der offiziellen Bekanntgabe hatte Bad Bunny selbst auf X angedeutet: „Ich habe darüber nachgedacht und nach Rücksprache mit meinem Team beschlossen, nur einen Auftritt in den USA zu machen.“ Damit spielte er auf seine Entscheidung an, die „Debí Tirar Más Fotos“-Tour nicht in die USA zu bringen – auch aus Sorge vor möglichen ICE-Razzien. „Da war die Angst, dass ICE einfach vor der Halle stehen könnte“, sagte er dem Magazin i-D.

Fans erinnerten an diese Aussagen und betonten die Bedeutung von Latino-Repräsentation auf dieser Bühne. „Während Trump ICE unschuldige Latinos in Lager steckt und Familien auseinanderreißt … ist Bad Bunny, der offen gegen Trump auftritt, ein starkes Statement“, schrieb ein Nutzer.

Reaktionen im Netz: Begeisterung und Proteste erwartet

Auch die politische Dimension bleibt nicht unbemerkt: Viele vermuteten, dass seine Wahl als Halftime-Act konservative Trump-Anhänger provozieren werde. „Das wird die MAGA-Leute wütend machen. Ich lebe dafür 👏“, hieß es in einem Kommentar. „Ich höre schon ihre Tränen 😂😂😂“, ergänzte ein anderer.

Nach der offiziellen Verkündung während des Spiels der Dallas Cowboys gegen die Green Bay Packers postete Bad Bunny ein Video auf Instagram: Er sitzt auf einem Torpfosten am Strand, während sein Song „Callaita“ läuft.

„Für mein Volk, meine Kultur, unsere Geschichte“

„Was ich fühle, geht über mich hinaus“, erklärte der Sänger in einem Statement. „Es ist für jene, die vor mir gelaufen sind, damit ich jetzt einen Touchdown machen kann … Das ist für mein Volk, meine Kultur, unsere Geschichte. Geh und sag deiner Abuela, dass wir die HALFTIME SHOW DES SUPER BOWL sind.“

Der Super Bowl LX findet am Sonntag, den 8. Februar 2026, im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, statt.