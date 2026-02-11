Bad Bunny: In den Top 4 der meistgesehenen Super-Bowl-Shows

Während Amerika weiterhin im Glanz von Bad Bunnys monumentaler Super-Bowl-LX-Halbzeitshow schwelgt, liegen nun die Zahlen zum großen Spiel vor. Am Dienstag, dem 10. Februar, gab Nielsen Big Data + Panel bekannt, dass Bad Bunnys Auftritt dazu beitrug, einen neuen Rekord für die höchste Zuschauerzahl aufzustellen. 137,8 Millionen Zuschauer schalteten im zweiten Viertel ein, bei durchschnittlich 124,9 Millionen Zuschauern für das Spiel.

Rekordzahlen für Halbzeitshow und Spiel

Die Halbzeitshow des Stars erreichte 128,2 Millionen Zuschauer und zählt damit zu den meistgesehenen Auftritten in der Geschichte des Super Bowl. Kendrick Lamar bleibt Titelträger — die GNX-Hip-Hop-Legende stellte den Rekord im vergangenen Jahr mit 133,5 Millionen Zuschauern auf und übertraf damit Michael Jacksons ikonischen Auftritt von 1993, der mit 133,4 Millionen Zuschauern die DNA der Halbzeitshows für immer veränderte.

Ein Jahr nachdem Lamar eine von politischer Symbolik geprägte Performance ablieferte und im Zuge ihrer berüchtigten Fehde landesweit gegen Drake austeilte, wurde Bad Bunnys eigener Auftritt auf dem Feld sofort zu einer Feier von Widerstandskraft, Freude und Hoffnung, als er seine Show im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, mit der Erklärung eröffnete: „Que rico es ser Latino.“ Eine direkte englische Übersetzung gibt es nicht, doch sinngemäß bedeutet es etwa: „Wie großartig es ist, Latino zu sein.“

Streaming-Boom nach dem Auftritt

Der Star schrieb außerdem Geschichte als erster Künstler, der vollständig auf Spanisch bei einer Super-Bowl-Halbzeitshow auftrat. Seine Performance war vollgepackt mit Verweisen auf die Latino-Kultur. Sie zeigte den Künstler, wie er „Tití Me Preguntó“ sang, während er an Menschen vorbeiging, die mit Macheten Zuckerrohr schnitten, an einem Piragua-Stand (puertoricanisches Wassereis) Halt machte, mehrere Hits vom Dach der berühmten Casita (dem Herzstück seiner „Debí Tirar Más Fotos“-Welttournee) performte, Lady Gaga und Ricky Martin auf die Bühne einlud, sich während der Darbietung des politisch geprägten Songs „El Apagón“ an Strommasten hängte und „God bless América!“ rief.

Bevor er nahezu jedes Land des amerikanischen Kontinents von Chile im Süden bis Kanada im Norden aufzählte.

Die Nachricht von der rekordbrechenden Zuschauerzahl des diesjährigen Super Bowl kommt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem Bad Bunnys Musik bei Spotify stark zulegte — mit einem Anstieg der Streams um 470 Prozent in den USA und 210 Prozent weltweit.

Stand Montagmorgen belegte Bad Bunny außerdem die ersten sechs Plätze der US Daily Top Songs Chart von Spotify. Ricky Martin verzeichnet seinerseits ebenfalls einen deutlichen Anstieg um 145 Prozent in den USA. Zusätzlich zu den Streaming-Zuwächsen kehrte Bad Bunnys „DtMF“ auf Platz 10 in die Billboard Hot 100 zurück.