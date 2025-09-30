Darum wird Bad Bunny beim Super Bowl Geschichte schreiben

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Bad Bunny schreibt Geschichte: Sein Super-Bowl-Halbzeitshow-Set 2026 wird ausschließlich auf Spanisch stattfinden. Ein Novum in der Geschichte der Show.

Bad Bunny bleibt seiner Sprache treu

Seit seinem Durchbruch 2016 hat der puertoricanische Superstar immer wieder Grenzen verschoben – ohne dabei von seiner Muttersprache abzuweichen. Mit sieben Studioalben, allesamt ohne englischsprachige Songs, beweist er, dass internationaler Erfolg nicht von Anpassung an den Mainstream abhängt. Selbst sein Hit „WHERE SHE GOES“ von 2023 war überwiegend auf Spanisch.

Beim Super Bowl LX tritt er nun als erster Künstler mit einem rein spanischsprachigen Set auf. Während Stars wie Gloria Estefan, Shakira und Jennifer Lopez bereits vorher als Latinas die Bühne dominierten, ist Bad Bunny der erste, der konsequent auf Englisch verzichtet.

Politische Dimension seines Auftritts

„Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL“, schrieb er nach der Ankündigung – „Sag deiner Oma, dass wir die Halbzeitshow machen werden.“ Sein Auftritt wird Millionen Zuschauern zeigen, dass Spanisch längst zur kulturellen Realität der USA gehört. 22 Prozent der Bevölkerung sprechen inzwischen zu Hause eine andere Sprache als Englisch, 61 Prozent davon Spanisch.

Gleichzeitig geschieht dies in einer Zeit, in der die lateinamerikanische Community durch Massendeportationen und anti-immigrantische Rhetorik unter Druck steht. Dass Bad Bunny ausgerechnet jetzt mit spanischsprachiger Musik das größte Entertainment-Spektakel der USA prägt, ist ein bewusstes Statement.

Mehr als Musik: Ein kulturelles Spektakel

Der Sänger verzichtete zuletzt auf eine US-Tour aus Sorge vor ICE-Kontrollen bei Konzerten. Stattdessen gibt er nun mit dem Super Bowl ein einzigartiges „einziges Konzert“ in den Vereinigten Staaten. In einem Interview mit Apple Music betonte er, dass er den Auftritt als Feier der puerto-ricanischen und karibischen Kultur sieht: „Ich bin aufgeregt für meine Freunde, meine Familie, Puerto Rico, alle Latinos auf der Welt. Ich bin aufgeregt über meine Kultur – über alles, nicht nur für mich.“