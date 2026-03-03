Mehr als 4 Milliarden Menschen sahen Bad Bunnys Super-Bowl-Performance

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Bad Bunnys historische Super-Bowl-Performance hat einen neuen weltweiten Zuschauerrekord aufgestellt. Mehr als 4 Milliarden Menschen verfolgten den Auftritt.

Am Montag gaben die NFL, Roc Nation (Co-Produzentin der Show) und Apple Music (Hauptsponsor der Halftime Show) bekannt, dass Bad Bunnys Performance innerhalb von 24 Stunden 4,157 Milliarden Views erreichte. Diese Zahlen umfassen die globalen Broadcast-Abrufzahlen sowie Views auf YouTube und Social-Media-Plattformen.

Die umfassenderen Zuschauerzahlen wurden veröffentlicht, nachdem Nielsen Big Data + Panel enthüllt hatte, dass Bad Bunnys Halftime Show während der Live-Übertragung des Super Bowls in den USA 128,2 Millionen Zuschauer erreichte. Damit gehört sie zu den meistgesehenen Performances in der Geschichte des Super Bowls – nur knapp hinter Kendrick Lamars Rekordshow vom vergangenen Jahr, die 133,4 Millionen Zuschauer anzog.

Grammy-Sieg verstärkt den Effekt

Bad Bunnys Super-Bowl-Auftritt – kombiniert mit seinem Grammy-Sieg als Album of the Year – hatte auch spürbare Folgewirkungen. In der Woche nach dem großen Spiel schaffte es der puerto-ricanische Superstar mit seinem Song „DtMF“ auf Platz eins der Billboard Hot 100 – sein erster Solo-Nummer-eins-Hit in dieser Chart. (Seine Kollaboration mit Cardi B und J Balvin, „I Like It“, hatte den Spitzenplatz bereits 2018 erreicht.) Sein Album „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ kehrte außerdem gerade an die Spitze der Billboard 200 Albums Chart zurück.

Nach dem Super Bowl startete Bad Bunny in den nächsten Abschnitt seiner „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“-Welttournee. Gerade beendete er zwei Auftritte in Sydney, Australien, und am 7. März steht Tokio auf dem Programm. Eine Europatournee beginnt Ende Mai, mit Terminen bis Ende Juli.