Wir benötigen dringend den Regierungswechsel auf Bundesebene. Die aktuelle Koalition hat in Punkten wie soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung der Geschlechter oder Klimaschutz versagt. Wir befinden uns im gesellschaftlichen Wandel und brauchen die richtige Fahrtrichtung, um im Einwanderungsland Deutschland die Stellschrauben so zu justieren, dass wir gesellschaftlich miteinander wachsen und uns gegenseitig unterstützen – denn wir sind ein Sozialstaat, und das ist wunderbar so! Bildung, gemeinsamer wissenschaftlicher Fortschritt sind wichtige Waffen im Kampf gegen Fremdenhass und Rassismus.

Die Grünen sind für mich die einzige wählbare Alternative, um einen produktiven Diskurs für die essenziellen Herausforderungen unserer Demokratie sicherzustellen. Jede andere Wahl würde die Entwicklung unseres Landes weiterhin in reaktiver und nicht nachhaltiger Weise prägen und somit die Chance vertun, Deutschland klimagerecht und gesellschaftlich solidarisch in ein neues Zeitalter zu führen. Wir brauchen Menschen in Führungspositionen mit Empathie, die dem Volk dienen.