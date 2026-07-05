„Die Britney Spears von Jackass“: Wie Bam Margera sich zurückkämpft

Jackass-Star Brandon „Bam“ Margera ist kaum zehn Minuten in der Leitung, als ihn ein männlicher Fan auf einem Parkplatz in Seattle erkennt und um ein Foto bittet. „Alter, ich bin vorgefahren und dachte, das kann unmöglich Bam sein“, ruft der Fan. Margera posiert für das Foto – sein breites Lächeln gibt mehrere silberne Zahnkronen preis, sein gebrochener Daumen steckt in einer Metallschiene nach einer frischen Skateboarding-Verletzung – und steigt dann wieder ins Auto. Eine Erinnerung daran, dass der Draufgänger nach wie vor jene Art von Ruhm mit sich trägt, die nur wenige je erreichen. „Ich kann keine hundert Meter die Straße runtergehen, ohne zwanzig Fotos zu machen“, sagt Margera, 46, und blitzt dabei das verschmitzte Grinsen auf, das seine Karriere vor mehr als zwei Jahrzehnten in Gang gebracht hat.

Bam Margera taucht im neuen und offenbar letzten „Jackass“-Film auf, „Jackass: Best and Last“, gehört aber nicht wirklich dazu. Der Film ist zugleich Abschied vom Franchise und Erinnerung daran, wie jahrelange Sucht, Fehden und Rechtsstreitigkeiten Margera – der in den ersten drei Filmen an zweiter Stelle stand – ins Abseits gedrängt haben.

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Seine Beteiligung beschränkt sich größtenteils auf Archivmaterial, darunter „the bull teeter-totter“ – in dem Margera einer von vier Personen auf einer Vierersitzwippe in einem Bullenstall war und versuchte, den Hörnern des Tieres auszuweichen – sowie „high five“, bei dem ein ahnungsloser Margera von einer federbelasteten Riesenhand ins Gesicht getroffen wurde und auf dem Boden landete. Dazu kommt eine zuvor aufgezeichnete Szene, in der er versucht, aus einem Fluchtraum zu entkommen, in dem eine Klapperschlange ausgesetzt wurde – gefilmt 2020, aber neue Segmente für den Film drehte er nicht.

Obwohl er inzwischen wieder die Liebe gefunden hat – der er seine anhaltende Nüchternheit zuschreibt, zusammen mit einer Reihe psychedelischer Erfahrungen und Erbrechensritualen mit den Sekreten eines Amazonas-Frosches –, lehnte er es ab, zur Premiere des Films zu erscheinen. Die bittere Art seines Rauswurfs aus der Produktion des Vorgängers „Jackass Forever“ sitzt noch zu tief.

Jackass ohne Bam Margera: Kein Blut, aber Groll

„Ich werde mir den Film sicher anschauen und hoffe, dass er gut ist, aber was ein Wiedersehen angeht – das wird nicht passieren, nicht in zehn Millionen Jahren“, sagt Margera, der Gesichtstattoos, vier Nasenringe und einen gestutzten Ziegenbart trägt. Dazu übergroße Designersonnenbrille mit goldenen Medaillons an den Scharnieren. „Ich habe kein schlechtes Blut mit dem Cast von Jackass“, fährt er fort. „Es sind die Entscheidungen, die Johnny Knoxville und [Jackass-Regisseur] Jeff Tremaine getroffen haben. Ich will die beiden nie wieder in meinem Leben sehen. Es reicht.“

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Die Wurzeln des Zerwürfnisses reichen bis ins Jahr 2019 zurück, bevor die Dreharbeiten zum vierten Kinofilm der Reihe begannen. Damals unterzeichnete Margera eine Wellness-Vereinbarung mit den Produzenten, die ihn inmitten seiner Kämpfe mit dem Alkohol zur Nüchternheit verpflichtete. Um sicherzustellen, dass er seinen Teil des Deals einhielt, musste er laut einer späteren Klage dreimal täglich Atemalkoholtests machen, zweimal wöchentlich Urintests absolvieren und seine Haarfollikel regelmäßig untersuchen lassen. „Ich wusste von Anfang an, dass sie mich zum Scheitern verurteilen wollten“, sagt er.

Im August desselben Jahres wurde er aus einem Flugzeug gebracht, weil er angeblich zu betrunken war. Doch zeitweise schien Margera entschlossen, sich zu erholen – er trat sogar in „The Dr. Phil Show“ auf und beteuerte, nüchtern zu sein, und nehme nur sein verschriebenes Adderall gegen ADHS. „Ich habe nie getrunken, bis ich ungefähr 22 war“, sagte er dem Promi-Doktor. „Jackass ist ein One-Take-Jake. Du bist auf einem Dach mit einem Einkaufswagen und da ist ein Busch. Das kriegst du nicht sauber hin, du wirst so oder so auf die Schnauze fliegen. Also gib mir ein paar Tequila-Shots. Okay, ich bin schon ziemlich taub. Schmeißt mich runter.“

Der Rauswurf bei Jackass Forever

Wenige Monate nach Beginn der Dreharbeiten zu „Jackass Forever“ Mitte 2020 begannen die Dinge ernsthaft zu entgleisen. „Sie haben mich in einem zwielichtigen Hotel untergebracht, mit einem Typen vor der Tür, der aufpassen sollte, dass ich nicht rausgehe und Alkohol hole“, sagt Margera. „Ich war einmal am Set, und die sagen einfach: ‚Piss in diesen Becher.’“

Wenig überraschend endete die Nüchternheitsvereinbarung im Streit. Im August 2020 feuerte Paramount Margera, nachdem ihm vorgeworfen worden war, nicht verschriebene Amphetamine genommen zu haben – was er bestritt und auf ein Rezept bestand. „Jemandem zu sagen, dass er nach all dem, in der Überzeugung, fünf Millionen Dollar zu bekommen, nicht im Film ist und auch kein Geld bekommt – ich habe Dateline gesehen, und Menschen bringen andere Menschen für weit weniger um“, sagt Margera. „Ich war verdammt nochmal stinksauer.“

Fans sollten Film boykottieren

Diese Wut mündete in einem Aufruf an Fans, den Film zu boykottieren, einer Klage gegen Paramount, Knoxville, Tremaine und andere wegen angeblich „unmenschlicher“ und „diskriminierender“ Behandlung im Zusammenhang mit seinem Rauswurf aus „Jackass Forever“, sowie Versuchen, den Film zu stoppen. Dazu kamen angebliche Drohungen gegen Tremaine, die dem Regisseur eine einstweilige Verfügung gegen Margera einbrachten – der sagte, er sei Monate zuvor mit einer bipolaren Störung diagnostiziert worden.

In ihrer Erwiderung auf Margeras Klage schrieben Paramounts Anwälte, man habe versucht, „Margera zu helfen, indem man versuchte, ihn unter der Bedingung in den Film aufzunehmen, dass er nüchtern bleibt und Schritte unternimmt, um sein eigenes Leben zu retten … Innerhalb weniger Monate lief alles aus dem Ruder, und Margera beging mehrere Verstöße: Er hörte auf, regelmäßig seine Pflicht-Alkoholtests zu machen, brach den Kontakt zu seinem Behandlungsteam ab, entzog sich einem Drogentest und konsumierte erneut illegale Drogen.“ (Der Fall wurde schließlich außergerichtlich beigelegt. Paramount lehnte eine Stellungnahme für diesen Artikel ab.)

Steve-Os offene Worte

Co-Star Steven „Steve-O“ Glover schrieb damals auf Instagram: „Alle haben sich für dich ins Zeug gelegt, um dich in den Film zu bekommen, und alles, was du tun musstest, war, nicht zu saufen. Du hast weitergemacht, so einfach ist das. Wir alle lieben dich genauso sehr, wie wir es sagen, aber niemand, der dich wirklich liebt, kann dich dabei unterstützen oder ermutigen, krank zu bleiben.“ In einem aktuellen Interview sagte Knoxville, er verstehe, warum Margera sich im Stich gelassen gefühlt habe: „Wir haben eine klare Grenze gezogen. Und wir haben das getan, weil wir dachten: Das ist unsere Chance, ihm wirklich zu helfen … Solange er aufblüht und gesund ist, ist mir das alles, was zählt. Ich würde ihn selbst gern wieder in meinem Leben haben. Aber das liegt bei ihm.“

Vormundschaft

Nach dem Ende von „Jackass Forever“ wurde Margeras Leben für die nächsten zwei Jahre von einer umstrittenen Vormundschaft bestimmt – in die er nach eigenen Angaben gegen seinen Willen gedrängt wurde –, die eine Frau übernahm, die ein Virtual-Reality- und Biofeedback-Programm zur Suchtbehandlung entwickelt hatte. Das machte ihn, wie er es ausdrückt, zur „Britney Spears von Jackass“. Die Geschichte wurde in einer Folge der HBO-Max-Dokuserie „The Curious Case Of…“ im vergangenen Jahr aufgegriffen.

„Eine Frau namens Lima [Jevremovic] hat meine Eltern dazu gebracht, ihr 150.000 Dollar zu schicken, was ihr im Wesentlichen die Mittel gab, mich einzusperren“, sagt er. „Das war eine wirklich dunkle Zeit, und ich will ihren Namen nie wieder hören.“ Jevremovic klagte ihn im Dezember wegen Verleumdung an, doch ein Richter wies den Fall ab, da er nicht in der richtigen Gerichtsbarkeit eingereicht worden war. (Jevremovics Unternehmen Autonomous User Rehabilitation Agent reagierte nicht auf einen Anruf. Sie antwortete auch nicht auf eine Anfrage via Instagram.) Margera verbrachte schließlich zweieinhalb Jahre in einer Entzugsklinik, die für den sogenannten „Florida Shuffle“ bekannt ist – ein System, bei dem bestimmte Behandlungszentren versicherte Patienten angeblich in einem endlosen Kreislauf aus Entzugsprogrammen halten.

18 Pillen und kein Ausweg

„Ich war in 13 verschiedenen Behandlungszentren, jeweils 90 Tage, eines nach dem anderen, und man hat mir 18 verschiedene Pillen verschrieben, was zu Gewichtszunahme, steifen Muskeln, Haarausfall, Erektionsstörungen und Suizidgedanken führte. Ich konnte nicht mal weinen oder kommen“, sagt Margera. Die Summe, die seine Krankenversicherung auflaufen ließ, beziffert Margera auf die „lustige Zahl“ von 666.000 Dollar. „Ich fühlte mich völlig hoffnungslos und besiegt. Die kleinste Kleinigkeit reichte, um mich für weitere 90 Tage einzusperren.“ Gleichzeitig schrumpfte sein Konto „praktisch auf fast nichts“ zusammen – inmitten eines Sorgerechtsstreits mit seiner damaligen Frau Nikki Boyd und der Klage gegen Paramount und seine ehemaligen Jackass-Co-Stars.

Margera sagt, der Druck des Ganzen hätte ihn im Dezember 2022 fast das Leben gekostet. „Ich hatte praktisch fünf Krampfanfälle von jeweils zwanzig Minuten“, erinnert er sich. „Acht Tage später wachte ich an einem Beatmungsgerät auf, mit einem Schlauch im Hals, an Covid und Lungenentzündung erkrankt – das war mein absoluter Tiefpunkt.“ Also betete er zum ersten Mal in seinem Leben zu Gott. „Ich habe nie wirklich geglaubt“, sagt er, „aber ich dachte, weißt du was, ich probiere es: ‚Lieber Gott, bitte lass mich sterben. Und wenn ich morgen aufwache, dann leck mich, aber dann lieferst du mir besser das heißeste Augenfutter mit einem braunen Pitbull, der mich jetzt rettet.’“

UM ZU VERSTEHEN, WIE MARGERA im Florida Shuffle landete und dann in einem Krankenhausbett um sein Leben betete, muss man von vorne anfangen. Lange vor YouTube, TikTok und Mr. Beast gab es Margera. Bevor alles „Content“ war, kursierten körnige VHS-Kassetten eines anarchischen Teenager-Chaoten aus West Chester, Pennsylvania, der auf Güterzügen Skateboard fuhr, Mietwagen demolierte und seinen langjährigen Vater Phil in Ohrfeigenattacken attackierte.

CKY und die Geburt des Formats

Damals nannte man das noch nicht Content-Erstellung. Margera machte einfach Skatevideos, in die er lustige Momente einstreute – und das war an sich schon wegweisend, zusammen mit seiner CKY-Crew (Camp Kill Yourself). Die rasante, dopamingetriebene Formel – mit einem Ensemble wiederkehrender Charaktere unter der Führung eines charismatischen Anführers, eskalierenden Stunts und dem Gefühl, einer echten Clique von Freunden zuzuschauen – sollte zur Blaupause werden, der viele im Internet später folgten.

Die CKY-Videos legten das Fundament für Jackass, das im Jahr 2000 auf MTV explodierte und den Skateboarding-Enfant-terrible zu einem der wenigen Skateboarder machte, die je zu einer echten Brand wurden. In einem kometenhaften Aufstieg führte „Jackass: The Movie“ 2002 zu seiner eigenen Show „Viva La Bam“, die von 2003 bis 2005 auf MTV lief. Über fünf Staffeln zog Margera mit seinen Eskapaden durch die USA, Mexiko, Brasilien und Europa, überredete fast seine gesamte Stadt, seinen Vater Phil nicht zu versorgen, inszenierte den Bürgerkrieg mit 200 Soldaten nach, klammerte sich an einen Heißluftballon, der in den Himmel stieg, und verwandelte sein Elternhaus in einen Skatepark.

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere spielte Margera in den „Tony Hawk Pro Skater“-Spielen mit, war in Werbespots für Right Guard zu sehen, fuhr Luxusautos und lebte das Jetset-Leben, das für jemanden, der am ersten Tag der zehnten Klasse die Schule abgebrochen hatte, unvorstellbar erschienen wäre. „Jackass Number Two“ kam 2006 heraus. Während der Dreharbeiten verbrachte Margera eine Nacht im Knast. „Ich wurde festgenommen, weil ich betrunken wie Sau mit Schlagringen am LAX-Flughafen erwischt wurde, und bekam eine Anklage wegen eines Verbrechens“, sagt er. Seine Co-Stars, so Margera, hätten ihn dafür „abgeklatscht, wegen der Publicity“.

Imperiale Ära und erster Absturz

Die Zeit vor seiner ersten Heirat war dann Gegenstand der MTV-Serie „Bam’s Unholy Union“ im Jahr 2007, und Iggy Pop spielte auf der Hochzeitsparty in Philadelphia, bevor die Frischvermählten nach Dubai in die Flitterwochen fuhren. Champagner trinkend vor der Kamera in einer Penthouse-Hotelsuite befand sich das unwahrscheinliche Gegenkulturelle Idol in seiner imperialen Ära.

„Weißt du, ich freue mich, wenn Kids sagen, ich habe dein CKY-Video geguckt, aber Mütter auf der Comic Con sagen: ‚Ich will nur wissen, mein Sohn hat sich verletzt, weil er dich nachgemacht hat’“, sagt Margera. „Ich sage dann: ‚Naja, ich habe mich verletzt, weil ich mich selbst nachgemacht habe. Was soll ich dazu sagen?‘ Ich habe mir jeden Knochen im Körper mehr als einmal gebrochen. Aber ja, das ist cool, weißt du. Viele Leute sagen heute: Bam war YouTube, bevor es YouTube gab.“

Doch derselbe Ruhm, der Margera reich machte, riss ihn langsam aus der Bahn. Er wachte eines Tages auf und hatte das Gefühl, nichts mehr erreichen zu müssen. „Ich stand in meiner Einfahrt und starrte auf einen lila Lamborghini, einen blauen Lamborghini, einen roten Ferrari, einen silbernen Porsche Panamera, einen schwarzen Audi R8, zwei Bentleys, zwei Range Rover, zwei Hummer, einen Mercedes von 1928 und einen verdammten DeLorean – und ich dachte: Ich habe keine Wünsche und Ziele mehr, ich habe niemandem mehr etwas zu beweisen“, erinnert er sich.

Ryan Dunns Tod und zehn Jahre ohne Board

Trotz des Kassenerfolgs von „Jackass 3D“ im Jahr 2010 verschlimmerte sich sein Absturz durch den Tod seines besten Freundes und Jackass-Co-Stars Ryan Dunn bei einem Autounfall im darauffolgenden Jahr. „Ich fing an zu trinken, um zu vergessen“, sagt er. „Ich habe buchstäblich zehn Jahre lang kein Skateboard mehr angefasst.“ Er würde „aufwachen, kotzen und Galle spucken, und dann eine Bier aufmachen, nur um den Kater zu kurieren, und das den ganzen Tag so weitermachen … Es war so schlimm, dass ich dachte, ich kann gar nicht mehr aufhören.“

In dieser Zeit, bis zu seiner unglückseligen Beteiligung an „Jackass Forever“, moderierte er eine Staffel von „Bam’s Bad Ass Game Show“ auf TBS, tourte ausgiebig als Sänger mit seiner Band Fuckface Unstoppable und bewegte sich weiterhin in der Promi-Welt. Sein Sohn Phoenix wurde 2017 geboren. „Alle sagen, weil du deinen Vater [gequält] hast, wird Phoenix das mit dir machen, und das ist mir völlig recht“, sagt er. „Phoenix hat mich dazu gebracht, für mich selbst zu kämpfen und mein Leben zu retten, weil ich für ihn da sein muss.“

Pyschedelische Experimente

Konventionelle Entzugsprogramme waren nicht das Einzige, was Margera versuchte. Im Dezember 2020, kurz nachdem der Filmstreit eskaliert war, unternahm er eine Reihe psychedelischer Reisen, die er als entscheidenden Teil seiner Heilung betrachtet – auch wenn er danach rückfällig wurde. Er absolvierte sieben Zeremonien in Escondido mit einem Mann, den er „den Schamanen-Zauberer“ nennt, und konsumierte Psilohuasca – eine Kombination aus Psilocybin-Pilzen und Harmala, einem Bestandteil des Ayahuasca-Gebräus. „Du durchlebst in einer Zeremonie jeden einzelnen Gemütszustand. Du denkst an das Spinnennetz der Ereignisse, die zu meinem Absturz geführt haben, wirst richtig deprimiert, dann wieder richtig glücklich, und dann findest du irgendwie heraus, wer du wirklich bist. Es hat mir enorm geholfen.“

Froschgift und ein neuer Anfang

Er probierte auch Kambo aus, ein giftiges Froschsekret, das für seine angeblich entgiftende und Erbrechen auslösende Wirkung bekannt ist. „Dein Gesicht bläht sich auf wie ein großer roter Fußball, und du kotzt jeden Teer und jedes Gift raus, das die Menschheit kennt“, sagt Margera.

OB ZUFALL, SCHICKSAL ODER UNERHÖRTES Gebet – Monate nachdem er die Krampfanfälle, die Lungenentzündung und Covid überlebt hatte, spazierte Margera zur Poolbar des Sunset Marquis in Los Angeles und bestellte einen Bloody Mary. Da war er bereits von Boyd geschieden. Dort, im Juni 2023, hörte er eine Frau, die seine Aufmerksamkeit auf sich zog. „Ich höre plötzlich dieses Mädchen: ‚Hör zu, ich bin 43, sizilianisch und irisch und wurde in Jersey geboren.‘ Und ich denke: ‚Ich bin 43, sizilianisch und irisch. Ich wurde in Philly geboren, gleich hinter der Brücke [von New Jersey], wer zum Teufel ist das?’“, erinnert er sich. „Und ich sehe die heißeste Frau überhaupt und denke: ‚Was zum Teufel? Ich muss mit ihr reden.’“

Dannii Marie, eine große Brünette, erzählte ihm, sie sei Stretch-Coach, und die beiden verstanden sich sofort. Bald lud sie ihn ein, mit ihr Gassi zu gehen. „Ich fragte: ‚Was für einen Hund hast du?‘ Sie sagte: ‚Einen braunen Pitbull. Warum?‘ Und ich sagte: ‚Danke, Gott.’“

Im Oktober desselben Jahres war er auf einem Knie, und im Mai 2024 heirateten sie. Bei seinen Eheversprechen würdigte Margera sie als maßgeblich dafür, dass er endlich nüchtern geworden sei und dank ihres Dehnprogramms wieder sein früheres Niveau auf dem Skateboard erreiche.

Bam Margera: Nüchtern, verheiratet, zurück auf dem Board

Er war mit Dannii Marie in einem Restaurant in Ocala, Florida, als „The Curious Case of… Bam Margera“ im vergangenen Jahr auf Investigation Discovery Premiere feierte. „Ich sagte: ‚Was zum Teufel, ich habe das nie genehmigt, dreh das lauter!’“ erinnert er sich. „Glücklicherweise hat es ziemlich deutlich gemacht, wie beschissen es war, dass Lima ohne meine Erlaubnis oder Zustimmung meine Vormund wurde.“

Jetzt versucht der Mann, der eine Karriere damit aufgebaut hat, alltägliches Chaos zu inszenieren. Etwas Schwierigeres als jeden Stunt, den er je gedreht hat: herauszufinden, wie man ohne Alkohol, Drogen und Drama glücklich ist.

„Es war nicht einfach“, sagt er, „aber ich weiß, dass Langeweile mein Auslöser ist, und wann immer ich mich langweilte, schaute ich die Straße rüber und sah einen irischen Pub, und dachte: Das sieht nach Spaß aus, und ich machte das dann den ganzen Tag.“

Jetzt, da das nicht mehr zur Debatte steht, konzentriert er sich darauf, die leeren Momente mit Skaten zu füllen. Wie früher, bevor er zu berühmt wurde, um Skateparks in Pennsylvania zu besuchen, ohne belagert zu werden. Er dreht gerade eine Dokumentarserie für Red Bulls Skate-Tales-Reihe quer durch die USA, die zeigt, wie er wieder auf Spitzenniveau fährt. „Skateboarding ist meine Therapie, mein Verstand, mein Medikament“, sagt er. „Die Kilos sind weg, das Muskelgedächtnis ist zurück, und ich lerne und erfinde mit 46 Jahren tatsächlich neue Tricks. Alles, was ich jetzt will, ist Skateboard fahren.“