Dass Bambie Thug nicht vor politischen Statements zurückschreckt, war schon beim Eurovision Song Contest 2024 ersichtlich. Nun widmete der irische Wettbewerbsact bei einem Live-Gig das The-Cranberries-Cover „Zombie“ der palästinensischen Bevölkerung.

„Zombie“-Cover für Palästina

Am Wochenende trat Bambie Thug beim Download Festival im mittelenglischen Leicestershire auf. In der Setlist fand sich neben „Doomsday Blue“, der beim ESC in Mai den sechsten Platz holte, auch der Cover-Song der Cranberries. Die Eröffnung der Hauptbühne „Apex Stage“ am Festival-Samstag nahm Bambie Thug zum Anlass, sich für ein politisches Ziel stark zu machen.

Auf den Song „Trash“ folgte die Ansage: „Wisst ihr, was ebenfalls Müll ist? Regierungen, die Genozide zulassen. Unsere Stimmen sind wichtiger denn je.“ Passend dazu schallte danach „Zombie“ aus den Boxen: Der Cranberries-Song handelt von Opfern politischer Gewalt. Während der Performance wurden Flaggen auf die Bühne geholt, die Konflikte signalisieren – darunter jene der Palästinenser, die Bambie Thug selbst hielt. Außerdem die der Ukraine und Flaggen in LGBTQ+-Farben. Bambie Thug wurde zum Schluss noch einmal spezifisch, rief „Free Palestine!“ und forderte das Publikum dazu auf, weiterhin Gespräche über das Thema zu führen.

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas begann am 07. Oktober 2023 mit einem beispiellosen Terrorangriff der Hamas auf Israelis, dem 1139 israelische Zivilisten zum Opfer fielen. Israel antwortete mit einem Angriff im Gazastreifen, dem unabhängigen Schätzungen zufolge mindestens 30.000 palästinensische Zivilisten zum Opfer fielen. Aufgrund der hohen Opferzahl palästinensischer Zivilisten wird der israelischen Regierung von vielen Seiten ein Genozid vorgeworfen. Israel bestreitet das und verweist auf das Recht auf Selbstverteidigung sowie das Bestreben, Geiseln zu befreien.

Hier den Auftritt sehen:

Bambie Thug: Stets politisch

Im Vorfeld des Auftritts hatte sich der irische ESC-Act aufgeregt bezüglich des Auftritts auf dem Metal-Festival gezeigt. „Natürlich habe ich Teile in meiner Musik, die Metal sind, aber ich binde viele Genres ein“, sagte Bambie Thug zu „NME“. „Erneut die Chance zu bekommen, eine großartige Plattform zu nutzen, wenn ich doch nicht in die standardisierten Boxen passe, die man erwarten würde, ist unglaublich. Ich bin super dankbar – ich werde alle aufwecken.“ Beim ESC war dergleichen nicht erlaubt worden. Ursprünglich hatte Bambie Thug auch beim Wettbewerb in Malmö ein Statement zum Krieg im Gaza-Gebiet setzen wollen. Die Veranstalter verboten jedoch die auf dem eigenen Körper aufgemalte Forderungen zum Waffenstillstand. So blieb es bei einem Anschluss an die Forderungen im Vorfeld, dass Israel vom Wettbewerb ausgeschlossen werden solle.