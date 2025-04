Bangles: Susanna Hoffs nimmt „Eternal Flame“ neu auf

„Do you feel the same?“ Wenn ja, haben Sie Glück. Susanna Hoffs hat ihre geliebte Bangles-Ballade „Eternal Flame“ neu aufgenommen.

Die neue Version bleibt dem Original von 1988 treu, das Hoffs zusammen mit Billy Steinberg und Tom Kelly geschrieben und auf dem dritten Album „Everything“ von The Bangles veröffentlicht hat. Hoffs‘ Gesang funkelt immer noch wie damals. Man könnte sagen, „die Sonne scheint immer noch durch den Regen“.

„Ich war inspiriert, es wieder zu singen!“, sagte Hoffs in einer Erklärung. „Als ich vor dem Mikrofon stand, kämpfte ich mit den Tränen der Dankbarkeit. Dankbarkeitfür die Gelegenheit, ein Lied zu singen, das ich mein ganzes Erwachsenenleben lang geliebt und geschätzt habe. Wir sind zusammen erwachsen geworden!“

Susanna Hoffs – „Eternal Flame“:

Sie fügte hinzu: „Ich bin immer wieder gerührt von den Geschichten von Freunden und Fremden, die mir erzählen, wie viel ihnen ‚Eternal Flame‘ bedeutet hat. Sei es, dass das Lied bei ihrer Hochzeit gespielt wurde, als sie zum Traualtar schritten. Oder dass es ihnen Trost spendete. Ich wache immer noch jeden Morgen auf. Und bin motiviert zu singen, zu schreiben, Kunst zu schaffen und Wege zu finden, um mit anderen in Kontakt zu treten. Ich bin immer noch dasselbe Mädchen mit denselben Gefühlen. Älter und hoffentlich weiser.“

Am 9. April wird Hoffs eine Version von „Eternal Flame“ mit dem Kammerensemble yMusic veröffentlichen und hat bestätigt, dass im Herbst ein neues Album erscheinen wird.

Die neue Aufnahme von „Eternal Flame“ folgt auf Hoffs‘ Auftritt in der Carnegie Hall letzte Woche, als sie beim Patti-Smith-Tributkonzert „People Have the Power: A Celebration of Patti Smith“ auftrat. Hoffs lieferte eine hervorragende Interpretation von „Kimberly,“ aus dem legendären Album „Horse“s der Rockerin aus dem Jahr 1975.

Hoffs‘ letztes Soloalbum war „The Lost Record“ aus dem Jahr 2024. Ein Jahr zuvor veröffentlichte sie ihren Debütroman „This Bird Has Flown“, der für eine Verfilmung erworben wurde.