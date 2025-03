Patti Smith has the Power: Konzertkritik der Tribute-Show

Wenn jemand an der anhaltenden Relevanz von Patti Smith s Werk zweifelte, dann kam diese Antwort im vorletzten Moment bei „People Have the Power: A Celebration of Patti Smith“. Einem Tributkonzert mit vielen bekannten Namen, das am Mittwochabend in der Carnegie Hall stattfand. Über einen Zeitraum von zweieinhalb Stunden sang und las eine Karawane von Sängern, Musikern und Schauspielern. Einige mit ihr verbunden, andere nicht unbedingt. Und sie alle sangen Patti Smiths Worte. Ein fortwährendes Zeugnis für die immer noch hypnotische Wirkung ihrer Lieder und Gedichte.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Smith selbst teilnehmen würde, war ziemlich hoch. Schließlich war sie an der Planung der Show beteiligt. Aber als sie schließlich am Ende des Abends doch teilnahm, entschied sich Smith nicht für leichte Nostalgie. Sie sang und las „Peaceable Kingdom“, einen weitgehend übersehenen tiefen Schnitt aus Trampin von 2004.

Zunächst schien es eine ungewöhnliche Wahl zu sein. Aber dann kam Smith zum Refrain. „Vielleicht sind wir eines Tages stark genug, um es wieder aufzubauen/Das friedliche Königreich wieder aufzubauen.“ Ihre Stimme zeigte sowohl Entschlossenheit als auch Trauer. Und diese Worte trafen jetzt, im Zeitalter von Trump 2.0, noch härter als nach dem 11. September.

Atemberaubende Besetzung der letzten Nacht

„People Have the Power“ hatte viele solcher spannungsgeladenen Momente. Das Konzert, das anlässlich des 50. Jahrestags von Horses stattfand, war das jüngste in einer nun seit 20 Jahren andauernden Tradition von All-Star-Tributen an diesem Veranstaltungsort. Wie der Gründer der City Winery (und Konzertproduzent) Michael Dorf zu Beginn ankündigte, würde die Show Songs aus diesem Album enthalten. Aber auch die Aufmerksamkeit auf ihr Gesamtwerk lenken. Was sich als einer der überraschendsten und emotionalsten Teile des Abends herausstellte.

Jede dieser Tribute-Shows hat eine Hausband, die so ziemlich jeden auf der Bühne begleitet. Aber was „People Have the Power“ sofort von den anderen abhob, war die atemberaubende Besetzung der letzten Nacht. Unter der Leitung von Smiths langjährigem Bassisten und Keyboarder Tony Shanahan gehörten der Support-Crew der Bassist der Red Hot Chili Peppers, Flea , der ehemalige Keyboarder der Heartbreakers, Benmont Tench, der Schlagzeuger und zeitweise Rolling Stone Steve Jordan und der Gitarrist Charlie Sexton an. Die Tatsache, dass die Band eine solche Bandbreite an Musikern umfasste, war an sich schon eine Botschaft. Dass Smiths Musik nicht nur „Punk“ war, sondern tief in der Geschichte der amerikanischen Musik insgesamt verankert ist.

Chrissie Hynde war verhindert – die Brände

Mit diesen Musikern als Ankerpunkt haben einige Künstler Smith auf verschiedene Weise nachempfunden. Sharon Van Etten – wie Smith aus Jersey stammend – hat ihren inneren Smith in der Phrasierung und beschwörenden Darbietung in einem fesselnden „Pissing in the River“ von Radio Ethiopia zum Ausdruck gebracht. Maggie Rogers sprang für Chrissie Hynde ein. Die aufgrund der Brände am Flughafen Heathrow nicht zur Show erscheinen konnte. Rogers begann respektvoll mit „Frederick“. Bevor sie in den Overdrive-Modus wechselte und ihre eigenen Bühnenbewegungen mit denen von Smith verschmolz. Karen O brachte Punk-Kabarett-Schwung in „Gloria: In Excelsis Deo“.

Andere haben Smiths Werk neu interpretiert. Ben Harper spielte eine akustische Lapslide-Gitarre. Und verwandelte „Ghost Dance“ in eine Dustbowl-Hymne. „My Blakean Year“, ebenfalls aus Trampin‚, klang immer ein bisschen wie ein R.E.M.-Song. Michael Stipe machte das noch deutlicher mit einer hypnotischen Version, die tatsächlich wie ein Outtake aus einem dieser R.E.M.-Alben aus der Mitte der Neunziger klang.

Johnny Depp – kein guter Frontmann

Einige der Coverversionen waren nicht ganz so gut. Eine Version von „Redondo Beach“ von Courtney Barnett ließ die ausgelassene Stimmung auf dem Rummelplatz des Originals etwas verblassen. Und eine Interpretation von „Dancing Barefoot“ von Johnny Deep und Alison Mosshart von den Kills hätte von einem Frontmann mit einer ausdrucksstärkeren Stimme profitiert.

Doch diese Momente wurden von weitaus bewegenderen überschattet. Jesse Malin wurde nach seinem Schlaganfall in seinem Rollstuhl auf die Bühne gebracht. Er stand auf und zauberte, vollkommen regungslos, bei „Free Money“ den typischen Straßenmüll der Lower East Side herbei, während Flea zur Trompete wechselte.

Von den wenigen Schauspielern, die sich mit Smiths Gedichten auseinandersetzten – darunter Sean Penn und Jim Jarmusch – war es Scarlett Johanssons Lesung von „Dear Robert“, Smiths Abschied von ihrem Freund Robert Mapplethorpe, am stärksten. Music Will, eine Gruppe von Schülern der Highschool und Grundschule, deren Organisation zu denjenigen gehört, die von den Einnahmen aus dem Kartenverkauf des Konzerts profitieren werden, brachte eine süße und charmante Version von „Paths That Cross“ (aus Dream of Life von 1988) heraus. Die darauf hindeutet, dass das Lied in Zukunft als Titelsong für Highschool-Abschlussfeiern dienen könnte.

Finale mit „People Have The Power“:

Als bekannt wurde, dass Bruce Springsteen teilnehmen würde, zweifelte niemand daran, dass er „Because the Night“ spielen würde. Und tatsächlich tat er dies. Und leitete es mit den Worten ein: „Wenn ich dieses Lied gesungen hätte, wäre es kein Hit geworden“ und dankte Smith dafür, dass sie es getan hatte. Aber was niemand erwartet hatte, war der ausgedehnte Gitarren-Freakout, den Springsteen am Ende des Liedes veranstaltete.

Nachdem sie „Peaceable Kingdom“ wiederbelebt hatte, beendete Smith den Abend mit einem weiteren Song. Von dem jeder wusste, dass er kommen würde. „People Have the Power“.

Seit seiner Veröffentlichung vor mehr als 35 Jahren hat der Song immer wieder mit einem Moment in der Geschichte verbunden. Gestern Abend, mit langjährigen Mitgliedern ihrer eigenen Band (Gitarrist Lenny Kaye und Schlagzeuger Jay Dee Daugherty) im Rücken, entfesselte Smith es erneut.

Doch angesichts der wachsenden Zahl wütender Bürger, die in die Rathäuser oder zu den Kundgebungen von Bernie Sanders und AOC strömen, fühlte sich das Lied nie mehr wie ein Schlachtruf an. „Vergesst es nicht. Nutzt eure verdammte Stimme!“, beschwor Smith am Ende. Die Menschen haben vielleicht doch die Macht.