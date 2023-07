„Barbie“: Wird es ein zweiten Teil zu Greta Gerwigs Film geben?

Mit „Barbie“ ist Regisseurin Greta Gerwig („Little Women“) wohl der Blockbuster des Jahres gelungen. Mehr als 382 Millionen US-Dollar nahm der knallpinke Film schon an weltweiten Kinokassen ein und stellt nebenbei noch ein paar Rekorde auf. Kein Wunder also, dass Fans und das Studio schon laut über eine Fortsetzung nachdenken. Wird es also „Barbie 2“ von Greta Gerwig und mit dem gleichen Cast geben?

„Barbie 2“: Ryan Gosling wäre dabei, Margot Robbie ist skeptisch

In einem Sequel hätte Barbie zumindest wieder ihren Ken an der Seite. Ryan Gosling, der den Blondschopf zu Margot Robbies titelgebender Protagonistin spielt, könnte sich einen weiteren Film vorstellen. Dies verriet der Kanadier gegenüber dem US-Magazin „Entertainment Tonight“. Seine Bedingung wäre aber, dass Gerwig wieder hinter der Kamera und Robbie an seiner Seite agieren würden. Die beiden kreativen Frauen hinter dem „Barbie“-Werk sind aber noch nicht so überzeugt von der Idee.

Im Gespräch mit „Time“ erklärte Margot Robbie: „[Das Franchise] könnte von hier aus in Millionen von Richtungen gehen. Aber ich denke, man tappt schnell in eine Falle, wenn du den ersten Film vorbereitest und gleichzeitig schon Sequels planst“. Robbie hat neben ihrer Rolle als Hauptdarstellerin auch die der Produzentin von „Barbie“ inne.

Ähnlich äußerte sich auch Regisseurin Greta Gerwig, die jedoch Spielraum für Interpretation ließ. „Barbie“, für die sie auch das Drehbuch mit Noah Baumbach („White Noise“) schrieb, sei ein hartes Stück Arbeit gewesen. Da der Streifen vom Spielzeughersteller Mattel mit produziert wurde, musste sie dafür kämpfen, all ihre Ideen unterzubringen. Eine erschöpfende Aufgabe, wie sie im Interview mit der „New York Times“ zugibt: „Momentan ist das erstmal alles, was ich habe“, gab Gerwig zu verstehen. „So fühle ich mich nach jedem Film, als ob ich keine weiteren Ideen mehr hätte und alles getan habe, was ich je tun wollte. Ich möchte nicht die Träume von irgendwem zerstören, aber im Augenblick bin ich erstmal komplett ausgelaugt.“

„Barbie“ läuft seit dem 20. Juli in den deutschen Kinos.