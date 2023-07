Billie Eilish veröffentlicht neue Single „What Was I Made For?“ zum „Barbie“-Film

Billie Eilish hat mit „What Was I Made For?“ einen neuen Song veröffentlicht – der Track wird auch auf dem Soundtrack zu Greta Gerwigs „Barbie“-Film zu finden sein, der am 20. Juli im Kino erscheinen wird. Die 21-Jährige hat beim dazugehörigen Videoclip erneut selbst Regie geführt.

Seht hier den „What Was I Made For?“-Clip von Billie Eilish:

Der Track wurde von Billie Eilish zusammen mit ihrem Bruder FINNEAS exklusiv für Gerwigs neuen Film komponiert. FINNEAS übernahm dabei die Produktion in seinem Home-Studio in Los Angeles. Das über vier Minuten lange Stück kommt mit ruhiger Piano-Begleitung zum charakteristisch-flüsternden Gesang der Künstlerin daher. Mit Textzeilen wie „Think I forgot / How to be happy / Something I’m not / But something I can be / Something I wait for / Something I’m made for / Something I’m made for“ bietet das Lied eine düster-traurige Note zu dem auf dem ersten Blick extrem knallig und gut gelaunten Setting vom „Barbie“-Film mit Margot Robbie in der Hauptrolle.

Der Soundtrack selbst wird ab dem 21. Juli überall im Streaming verfügbar sein. Weiterhin darauf vertreten: Ava Max, Sam Smith und Dua Lipa. Auch Ryan Gosling, der Barbies Freund Ken spielt, hat mit der Ballade „I’m Just Ken“ zum Film-Soundtrack beigetragen.