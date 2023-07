„Barbenheimer“: „Barbie“ und „Oppenheimer“ stellen zusammen Kinorekord auf

Foto: AFP via Getty Images, CHRIS DELMAS. All rights reserved.

Mit den Kinostarts von Greta Gerwigs „Barbie“ und Christopher Nolans „Oppenheimer“ hat der Kinosommer 2023 seine zwei größten Erfolge feiern können. Beide Filmen ließen die Kassen klingeln und pulverisierten mit ihren Top-Platzierungen in den Kino-Charts die Konkurrenz. Zugleich stellte das ungleiche Double-Feature mehrere Rekorde auf.

„Barbenheimer“ mit einem einzigartigen Rekord in der Filmgeschichte

Die zwei Sommer-Blockbuster, die nicht unterschiedlicher hätten sein können, liefen zur gleichen Zeit in den Kinos an – in Deutschland starteten „Barbie“ und „Oppenheimer “ am 20. Juli. Daher machte sich das Internet einen Spaß daraus, Gerwigs Satire über die blonde Puppe und Nolans Biopic-Thriller in einem Kofferwort zu vereinen: „Barbenheimer“. Scheinbar hat der Internet-Hype auch Wirkung gezeigt, denn „Barbie“ startete in den USA mit Einnahmen von bis zu 155 Millionen US-Dollar. „Oppenheimer“ nahm auf Anhieb 80,5 Millionen US-Dollar ein. Noch nie zuvor in der Geschichte von Hollywood gelang es zwei Filmen am Startwochenende über 100 und über 50 Millionen US-Dollar Gewinn zu machen. Zudem kommt Greta Gerwig auch die Ehre zu, die erfolgreichste Regisseurin am Box-Office-Startwochenende zu sein. Zuvor hatte Anna Boden diesen Rekord inne, den sie sich aber mit Ryan Fleck für „Captain Marvel“ teilte.

Nicht nur in ihrem Heimatland sind „Barbie“ und „Oppenheimer“ riesige Erfolge. Auch international können die Streifen finanziell überzeugen. Margot Robbie als titelgebende Blondine lockte circa 752.000 Besucher:innen bisher in die deutschen Kinos. Cillian Murphy als der „Vater der Atombombe“ schauten sich hingen ungefähr 500.000 Zuschauer:innen am ersten Wochenende an.

Weltweit konnten „Barbenheimer“ damit sogar schon über eine Milliarde US-Doller einnehmen. Von solch einem Einspielergebnis kann einer anderer Sommerblockbuster in diesem Jahr, „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, nur träumen. Der kultige Archäologe mit Hut und Lederjacke erwies sich bisher nicht als großer Schatz an den Kinokassen.

„Barbie“ sowie „Oppenheimer“ laufen aktuell noch in den deutschen Kinos.