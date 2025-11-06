Barry Gibb: Die 13 besten Songs

Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Simply Red: Mick Hucknall im Interview – „Wir stehen für kulturelle Aneignung? Lächerlich!“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Als Songwriter, Sänger und Allround-Talent hat Barry Gibb Spuren in nahezu jedem Stil der Popmusik hinterlassen. Gibt es einen anderen Künstler, dessen Songs von Ol’ Dirty Bastard, Barbra Streisand und Beyoncé gleichermaßen zu Hits wurden? Wohl kaum. Hier sind 13 seiner größten musikalischen Momente.

Die frühen Jahre: Harmonie und Herzschmerz

Bee Gees – „New York Mining Disaster 1941” (1966)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Durchbruchshit der Bee Gees prägte ihren frühen Stil mit übertriebenen Balladen, in denen Barry und Robin ihre Stimmen zu zweistimmigem Leid vereinen. Der Song diente David Bowie als Vorlage für „Space Oddity“. Ein deutlicher Beweis für seinen Einfluss.

Bee Gees – „Born a Man“ (1967)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Normalerweise denkt man bei Barry Gibb nicht an Blues, aber diese Kuriosität zeigt ihn in bester Rocklaune. Als hätte er ein Wochenende lang nur Stones gehört und beschlossen, sich in Mick Jagger zu verwandeln.

Psychedelische Phase und Soul-Emotionen

Bee Gees – „World“ (1968)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein unterschätzter Klassiker. Düster, psychedelisch und mit einer der unheimlichsten Gesangsleistungen Barrys. Der Text klingt wie aus einer Irrenanstalt und könnte auch Syd Barrett gefallen haben.

The Flying Burrito Brothers – „To Love Somebody“ (1970)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gram Parsons machte den Song zu einem Hippie-Country-Soul-Herzschmerz. Ursprünglich für Otis Redding gedacht, brachte Parsons Version die ganze Tragweite von Gibbs Songwriting hervor.

Aufstieg zu Superstars

Bee Gees – „How Can You Mend a Broken Heart” (1971)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nach einer zweijährigen Pause lieferten die Bee Gees hier ihren ersten US-Nummer-1-Hit. Eine Ballade so emotional, dass selbst Al Green sie coverte.

Bee Gees – „Nights on Broadway” (1975)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ihr Comeback – dunkel, treibend, urban. Barry wandert durch das nächtliche New York, zwischen Disco und Verzweiflung. Der „Taxi Driver“ der Tanzfläche.

Hier geht’s weiter: